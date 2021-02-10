İller bazında açıklanan vaka sayılarına göre, kısıtlamalar yeniden gözden geçirilecek

ANKARA- Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonra kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Pazartesi itibarıyla vaka sayılarının yerel olarak açıklanacağını duyurdu ve bölgesel olarak kısıtlamaların seyrine, bölgesel vaka tablosunun yön vereceğini bildirdi.

Mutasyonlu virüs vaka artışında etkili olmadı

Sağlık Bakanı Koca, yeni tedbir alınmasıyla ilgili olarak Bilim Kurulu’nun bir tavsiyesinin olmadığının altını çizdi ve var olan tedbirler doğrultusunda devam edileceğini belirtti. “Mutasyonların, özellikle Avrupa’da, salgının seyrinde etkisinin fazla olduğunu biliyoruz; ama ülkemizde mutasyonların, bölgesel bir farklılığa yol açmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.” diyen Bakan Koca, mutasyonun var olan vaka sayılarında önemli oranda bir etkisinin şu an için olmadığını söyledi.

Türkiye genelinde son iki haftadır vaka artışı yaşandığını bildiren Koca, şöyle söyledi:

“Mutasyonun bulunduğu bölgede, daha yoğun bir artış şeklinde gözlemimiz şu an yok.Bizim tedbirler noktasında daha hassas davranmamız gerektiğini söylüyorum.”

"3758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi"

Koca, "3758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildi." dedi.

"Bize, aşı verebilecek her firmadan alma çabası içinde olduğumuzu vatandaşımız bilmiş olsun"

Koca, "Bize, Mart veya Nisan ayına kadar aşıyı verebilecek her firmadan alma çabası içinde olduğumuzu vatandaşımız bilmiş olsun." dedi.

Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarında 1 hafta-10 gün içinde en az 3 aşının Faz-1 çalışmasına başlanacağını bildirdi.

Koca, "(Kovid-19 tedbirleri) Bilim Kurulu'nun belirleyeceği esas doğrultusunda gerektiğinde il, ilçe bazında birtakım kararlar almak mümkün olacak." diye belirtti.

“Yüz yüze eğitim risk teşkil ediyor”

Yükseköğretim Kurulunun, üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitime geçiş konusunda tavsiye istediğinin hatırlatılması üzerine Bakan Koca, şunları kaydetti:

“Salgının geldiği seyir, vakaların artışı yönünde ilerliyor. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim.Bu konuyla ilgili Bilim Kurulu’muz yanıtını bu hafta içerisinde verecektir.”

Öğretmenler ay sonuna doğru aşılanacak

15 Şubat tarihinde köy okullarında başlaması planlanan yüz yüze eğitim dahilinde öğretmenlerin aşılanmasına yönelik takvim hakkında konuşan Bakan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yüz yüze eğitime geçecek özellikle ilköğretim okulları için Milli Eğitim Bakanlığından listeleri aldık. Şubat ayının sonuna doğru, öğretmenlerimizin aşılama takvimine başlanmış olacak.

İkinci doz aşıyı yaptırdım

Sağlık Bakanı, bir gazetecinin sorusu üzerine, ikinci doz aşısını yaptırdığını söyledi ve “Gelen son partinin 14 günlük analizleri tamamlandı. Bundan sonraki dönemde 65 yaşa kadar vatandaşlarımızı aşılamaya davet ediyorum. Önümüzdeki dönemde aşılama takviminin genişletileceğini zaten biliyorsunuz. Aşılama tedarikinin genişlemesiyle takvim de genişleyecek.”

"Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamak"

Bakan Koca, "Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Koca, "Hafta sonundan itibaren başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşların aşı olmak için sisteme tanımlanacağını bildirdi.

Koca, yerli aşıya ilişkin, "Bugün en önde giden aşı adayımız için Faz 2 insan deneylerinin gönüllüleri aşılanmaya başlandı." dedi.