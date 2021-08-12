İllere göre haftalık vaka sayıları belli oldu

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 31 Temmuz- 6 Ağustos 2021 illere göre haftalık vaka sayısı tablosunu paylaştı.

Bakan Koca vaka sayısı tablosunu "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek." sözleri ile paylaştı.

Bakan ayrıca "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun." sözlerini kullandı.