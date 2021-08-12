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İllere göre haftalık vaka sayıları belli oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son bir haftada vaka oranının en çok arttığı ileri açıkladı. Vaka sayısında en çok artışın yaşandığı iller Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl oldu.
İllere göre haftalık vaka sayıları belli oldu
12 Ağustos 2021 16:32 -
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Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 31 Temmuz- 6 Ağustos 2021 illere göre haftalık vaka sayısı tablosunu paylaştı.

Bakan Koca vaka sayısı tablosunu "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek." sözleri ile paylaştı.

 

 

Bakan ayrıca "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun." sözlerini kullandı.

 

 

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