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İllere verilecek puanlar normalleşme kriterlerinin belirlenmesinde etkili olacak
Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Durumu iyi olan şehirlerde, belki restoranlar için 'açık alanlarının yüzde 50-60'ını, kapalı alanlarının yüzde 30'unu kullanabilirsin' denilecek." dedi
İllere verilecek puanlar normalleşme kriterlerinin belirlenmesinde etkili olacak
19 Şubat 2021 15:36 - AA
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal yaşam ve iş hayatını direkt etkileyen COVID-19'la mücadele kapsamındaki kısıtlamaların "yerinde karar" döneminde marttan itibaren illere göre değerlendirileceğine dikkati çekti.

İllerin, durumuna göre "düşük", "orta", "yüksek" veya "çok yüksek" riskli olarak sınıflandırılacağını söyleyen Aydın, bu gruplara göre kısıtlamalardan hangilerinin kaldırılacağı veya sürdürüleceğinin belirleneceğini belirtti.

"Tek başına 100 bin kişide görülen vaka sayıları üzerinden alınmayacak"

Şehirlerde salgının yönetilebilir ve hızının düşük olduğunu gösterecek parametrelere göre yerinde kararların belirleneceğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bu kararlar, tek başına 100 bin kişide görülen vaka sayıları üzerinden alınmayacak. Bunun yanında şehirdeki hastanelerin yatak, yoğun bakım, solunum cihazı kapasitesi ve doluluk oranı, şehirdeki salgının üreme hızı, PCR testlerindeki pozitiflik oranı, şehirdeki 10-14 günlük süredeki salgının trendi, şehrin yaş ve demografik durumu çerçevesindeki aşı durumu gibi 5-6 parametre üzerinden şehirler puanlamaya tabi tutulacak. Bu puanlamanın durumuna göre de 'düşük', 'orta', 'yüksek' veya 'çok yüksek' riskli denilecek."

Şehirlerin yer alacakları risk gruplarına göre hayata geçirilebilecek normalleşme adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın, "Durumu iyi olan şehirlerde, belki restoranlar için 'açık alanlarının yüzde 50-60'ını, kapalı alanlarının yüzde 30'unu kullanabilirsin' denilecek. Orta riskli grupta belki restoranların açık alanlarının yüzde 40'ı, kapalı alanlarının yüzde 10'u kullanılacak." diye konuştu.

Aydın, kısıtlamaların kaldırılma sürecinin dinamik şekilde sürdürüleceğine işaret ederek, şöyle söyledi: 

"Örneğin bir kent düşünün ve verileri çok iyi olsun. O kentte 65 yaş üstündeki nüfusun ikinci doz aşılarını da yaptınız. O zaman belki 65 yaş üstü gruba 'hafta içinde 8 saat, hafta sonları gündüz şu saatlerde dışarı çıkabilirsiniz' denecek, evinin etrafında değil belki kent içinde seyahat izni verilecek." 

"Yerinde karar" döneminin COVID-19 ile mücadelede büyük önem taşıyacağının altını çizen Aydın, böylece vatandaşların şehirlerindeki kısıtlamaların kalkması için birbirini uyarmasının, restoran, kafe gibi toplu alanlarda kurallara uyumun artmasının sağlanacağını sözlerine ekledi.

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