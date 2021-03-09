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İmzalar resmen atıldı: Rus aşısı Sputnik V, İtalya'da üretilecek
Rusya'nın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının İtalya'da üretilmesi için yapılan anlaşmayla, 2021 sonuna dek 10 milyon doz aşının temin edilmesi hedefleniyor
İmzalar resmen atıldı: Rus aşısı Sputnik V, İtalya'da üretilecek
09 Mart 2021 09:57 - AA
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İtalyan Adnkronos ajansının İtalya-Rusya Ticaret Odasına dayandırdığı haberine göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile İtalya'da da şubesi bulunan İsviçre merkezli Adienne Pharma&Biotech şirketi, İtalya'da aşı üretimi konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşmayla temmuzda İtalya'da üretime geçilmesi ve 2021 sonuna dek 10 milyon doz Sputnik V aşısı temin edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Anlaşma uyarınca, İtalya'nın ilgili makamlarının tüm hazırlık sürecini kontrol etmesine de izin verilecek.

Söz konusu anlaşmanın, "Rus aşısının Avrupa'da üretilmesine yönelik ilk anlaşma" olduğu belirtildi.

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, 4 Mart'ta Rusya'nın "Sputnik V" COVID-19 aşısını ön değerlendirmeye aldığını duyurmuştu. EMA'nın ön değerlendirme süreciyle resmi başvuru olması halinde onay vermesi 3 ayı buluyor.

Anahtar Kelimeler:

italya-rusya italya sputnik v covid-19 asisi

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