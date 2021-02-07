İngiliz aşısı COVID-19'un Güney Afrika varyantına karşısında etkisiz kaldı

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği corona virüs aşısının, Güney Afrika varyantına karşı sadece "sınırlı koruma" sağladığı açıklandı.



Witwatersrand ve Oxford Üniversiteleri, Güney Afrika'da görülen mutasyonlu virüse karşı AstraZeneca aşısının etkinliğine dair bir çalışma yaptı.

Veriler, aşının Güney Afrika varyantına karşı etkinliğinin önemli ölçüde azaldığını gösterdi. AstraZeneca'dan yapılan açıklamaya göre, 2 binden fazla deneğin katıldığı çalışmada, aşı uygulanan hiçbir denek hayatını kaybetmedi ya da hastaneye kaldırılmadı.

YENİ UYARLAMA SONBAHARA

Ancak deneklerin büyük çoğunluğu sağlıklı bireylerden oluştuğu için, aşının, ağır hastalık ve hastaneye yatışa karşı etkisinin doğru tespit edilemediği belirtildi. Şirket, yeni varyanta uyarlanan aşının, ihtiyaç duyulması halinde sonbaharda teslimat için hazır olacağını açıkladı.