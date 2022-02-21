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İngiliz bilim kurulu üyeleri uyardı! Yeni varyant, bulaştığı insanların üçte birini öldürecek
Covid-19 yasaklarını kaldırma kararı alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a, SAGE kısaltmasıyla da bilinen bilim kurulu üyelerinden itiraz geldi. Bilim insanları, "Sıradaki Covid-19 varyantı, hastalanan bireylerin üçte birini öldürebilir" uyarısında bulundu.
İngiliz bilim kurulu üyeleri uyardı! Yeni varyant, bulaştığı insanların üçte birini öldürecek
21 Şubat 2022 14:03 - Sözcü
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İngiltere’de başbakan Boris Johnson’ın Covid-19 yasaklarını kaldırma hem ülkede hem de dünya genelinde gündem olmaya devam ediyor.

Johnson’ın yaklaşık 2 yıldır devam eden kısıtlamaları, “Covid-19’la yaşama stratejisi” kapsamında kaldırma kararını bugün açıklaması beklenirken, İngiliz bilim kurulu üyeleri (SAGE) tarafından Johnson’a bir rapor sunulduğu ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, bilim kurulu üyelerinin Covid-19’un yeni varyantlarının çok sayıda ölüme sebebiyet verebileceğini bilimsel olarak açıkladı.

Raporda, “Omicron varyantının daha hafif olması sadece bir şans. Yetkililer virüs ortadan kalkmış gibi davranamaz” ifadesi kullanıldı. Hazırlanan raporda, Covid-19 kısıtlamalarının erken kaldırılmasının yeni ve daha ölümcül bir varyanta sebebiyet verebileceği de kaydedildi.

“Ölüm oranı yüzde 35’e çıkabilir”

Bilim kurulu üyeleri tarafından hazırlanan raporda, “Covid-19’un ve gelecekteki varyantların uzun vadedeki etkileri henüz bilinmediği için kısıtlamalar devam etmeli. Sıradaki Covid-19 varyantı bulaştığı insanların üçte birini öldürebilir” denildi.

Bilim kurulu üyelerinin tartıştığı raporlardan birinde ise Covid-19’un insanları öldürme oranının yüzde 10 seviyelerinde olduğu belirtilirken MERS virüsü gibi bir salgının ortaya çıkmasında ise virüsün öldürme oranının yüzde 35 seviyelerine çıkabileceği öne sürüldü.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 sage ingiltere bilim kurulu covid-19 varyanti

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1) Devrimci Derviş (Nöroloji Toğtoru)
21.02.2022 17:36:01
MERS'e dönerse öyle olur da , dönmezse siz MARS mı olmuş olacaksınız ? Kim ne üretiyor diye huylanmaya başladık.
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