İngiliz ilaç devi GSK ile CureVac'tan COVID-19 varyantlarına karşı ortak aşı

İngiliz ilaç devi GlaxoSmithKline (GSK) ile Alman biyoteknoloji şirketi CureVac, koronavirüsün yeni varyantlarına karşı güçlerini birleştirdi. Dünyada şu anda İngiltere’de ortaya çıkan B117, Güney Afrika’da görülen 501Y.V2 ve Brezilya’daki S1 ve S2 varyantları ülkeler arasında yayılıyor. Corona virüsün vücuda tutunduğu başak proteininde gerçekleşen değişiklikler ise bilim insanlarını aşıların etkisini azaltacağı konusunda endişelendiriyor.

AŞI YENİ NESİL MRNA TEKNOLOJİSİ İLE GELİŞTİRİLECEK

GSK ve CureVac tarafından yapılan ortak açıklamada, işi şirketin birden fazla mutasyona karşı etkili olabilen tek bir aşı yaklaşımını benimsedikleri ifade edildi. Bununla birlikte aşının yeni nesil haberci RNA (mrNA) teknolojisiyle geliştirileceği kaydedildi.

Temmuz ayında CureVac'ın yüzde 10 hissesini satın alan GSK, Belçika'daki üretim tesisleri aracılığıyla Alman şirketinin deneysel Covid-19 aşısının 100 milyon dozunun üretilmesine yardımcı olacağını da söyledi. Ayrıca, anlaşmanın 150 milyon euro (1 milyar 290 bin TL) değerinde olduğu açıklandı.

Duyurunun ardındna GSK hisseleri yüzde 0,9 yükselirken, CureVac hisseleri ise yüzde 0,8 oranında yükseldi.

CUREVAC'IN MEVCUT AŞISI SON AŞAMA KLİNİK DENEYLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

GSK’nın yönetim kurulu başkanı Emma Walmsleyi "Yeni nesil aşıların Covid-19'a karşı devam eden mücadelede çok önemli olacağına inanıyoruz. Bu yeni işbirliği, CureVac ile mevcut ilişkimize dayanıyor ve birlikte, yeni Covid-19 aşı adaylarının gelişimini ilerletmek ve hızlandırmak için mRNA ve aşı geliştirmedeki bilimsel uzmanlığımızı birleştireceğimiz anlamına geliyor" dedi.

Öte yandan, CureVac’ın mevcut aşı adayı şu anda üçüncü aşama klinik deneylerine devam ediyor. Aralık ayında başlayan denemeler, 18 yaş ve üzeri 35 binden fazla katılımcıyı içeriyor.

CureVac, rakibi BioNTech ve ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve biyoteknoloji Moderna MRNA, ile aynı olan mesajcı RNA yaklaşımını kullanıyor. Yaklaşım, hücrelere, bir virüse karşı koruma sağlayan bir bağışıklık tepkisi oluşturmaları için proteinler oluşturma talimatı veriyor.

BİONTECH AŞISININ AKSİNE 3 AY BUZDOLABINDA SAKLANABİLİYOR

Ancak, eksi70 derecede saklanması gereken Pfizer/BioNTech aşısının aksine, CureVac'ın deneysel aşısı standart buzdolabı sıcaklıklarında en az üç ay ve oda sıcaklığında 24 saate kadar stabil kalıyor.

Geçen Ağustos ayında Nasdaq'da listelenen CureVac, Alman hükümetinin şirketiin yüzde hissesini satın almak için 300 milyon euro ödemesinin ardından yatırımcılardan 213 milyon dolar daha topladı. Şirket ayrıca Microsoft’un kurucusu ve milyarder Bill Gates ve Alman biyoteknoloji yatırımcısı Dietmar Hopp tarafından destekleniyor.