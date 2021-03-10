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İngiltere, AB'nin "aşı milliyetçiliği" suçlamasını reddetti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB'nin ülkesine yönelik "aşı milliyetçiliği" suçlamasını reddederek, tek bir yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı ve aşı bileşeninin ihracatına yasak getirmediklerini söyledi
İngiltere, AB'nin
10 Mart 2021 17:04 - AA
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Avam Kamarasında gerçekleştirilen "Başbakana sorular" programında konuşan Johnson, bütün ülkelerin aşı milliyetçiliğine karşı durması gerektiğini belirtti.

 Johnson, COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’na (COVAX) 548 milyon sterlin destek sağladıklarını ve bununla gurur duyduklarını vurguladı.

AB Konseyi Başkan Charles Michel’in "İngiltere ve ABD, kendi topraklarında üretilen aşılar ve aşı bileşenlerinin ihracatına kesin bir yasak koydu." şeklindeki sözlerini eleştiren Johnson, şu ifadeleri kullandı:

"Tek bir COVID-19 aşısı ve aşı bileşeninin ihracatına yasak getirmedik." ifadesini kullandı.

Michel, 9 Mart’ta yaptığı açıklamada, AB’nin aşı milliyetçiliği yaptığı suçlamalarını reddetmişti. AB’nin İngiltere ve ABD gibi kendi topraklarında üretilen aşılar ve aşı bileşenlerinin ihracatına yönelik kesin bir yasak koymadığını ifade eden Michel, ihracatı hiçbir zaman durdurmadıklarını söylemişti.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 asisi asi milliyetciligi covax

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