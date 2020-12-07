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İngiltere: Asıl sorun, insanlara 21 gün arayla 2'nci dozu yaptırmak
ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından ortak olarak geliştirilen korona virüs aşısı, aşının yaygın kullanımına onay veren ilk ülke olan İngiltere’de toplu aşılama için son hazırlıklar yapılıyor. Aşının kullanımına yönelik öncelik listesi belirlenen ülkede, hemşireler ikinci dozu unutmamanın önemini vurguladı
İngiltere: Asıl sorun, insanlara 21 gün arayla 2'nci dozu yaptırmak
07 Aralık 2020 15:29 - İHA
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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere, ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech tarafından ortak olarak geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren aşının yaygın kullanımına onay veren ilk ülke olmuş ve toplu aşılamanın önünü açmıştı. İngiltere’nin lisansı onaylamasının ardından Pfizer, ilk 800 bin dozun İngiltere'ye gönderileceğini açıklamış, geçtiğimiz günlerde de Pfizer’ın Belçika’daki üretim laboratuvarından İngiltere’ye ilk aşı sevkiyatı gerçekleştirilmişti. Aşı dağıtımının yarından itibaren başlayacağı İngiltere’de son hazırlıklar tamamlanırken, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock aşının öncelikle kimlere yapılacağını açıkladı. Öncelik listesinin ilk sıralarına yaşlıları, bakım evi personelini ve sağlık personelini yerleştirdiklerini açıkladı. Hancock açıklamasında ayrıca, kalan dozların da Pfizer tarafından en kısa sürede sevk edileceğini, ilk yüklemenin önümüzdeki hafta ve ardından bu ay boyunca devam edeceğini söyledi.

“En önemli zorluk insanların 2. doz için geri gelmesini sağlamak”

Öte yandan İngiltere’de bulunan Kraliyet Hemşirelik Kolejinde (RCN) halk sağlığı uzmanı Helen Donovan, 21 gün arayla iki doz halinde yapılması gereken aşı ile ilgili asıl sorunun insanlara 2. dozu yaptırmak olacağını söyledi. İlk dozdan sonra bağışıklığın başladığını, ikinci dozdan sonra tam etkiye ulaşıldığını söyleyen Donovan, "Diğer aşı programlarından bildiğimiz en önemli şey, insanların 2. doz için geri gelmelerini sağlamanın zorluğu. Aradaki 21 günlük boşluğun da verilen randevulara dahil edilmesi gerekiyor. Bence en önemli zorluk bu" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

ingiltere biontech pfizer korona

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