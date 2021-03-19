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İngiltere Başbakanı Johnson, AstraZeneca'ya güven aşılayacak: 'Ben de bu aşıdan yaptıracağım'
İngiltere Başbakanı Johnson, "Oxford aşısı güvenlidir, Pfizer aşısı güvenlidir. Güvenli olmayan şey COVID-19'a yakalanmaktır. Dolaysıyla sıranız gelir gelmez aşınızı olmanız çok önemli." dedi
İngiltere Başbakanı Johnson, AstraZeneca'ya güven aşılayacak: 'Ben de bu aşıdan yaptıracağım'
19 Mart 2021 08:46 - AA
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bazı Avrupa ülkelerinin kullanımını durdurduğu Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının, güvenli olduğunu ve kendisin de bu aşıdan yaptıracağını söyledi.

Johnson, düzenlediği basın toplantısında, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumunun her hafta Oxford-AstraZeneca aşısına ilişkin verileri incelediğini kaydederek, aşı yaptırmamanın yaptırmaktan daha riskli olduğunu belirtti.

Avrupa İlaç Ajansının (EMA) da Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu bildirdiğine dikkati çeken Johnson, şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Oxford aşısı güvenlidir, Pfizer aşısı güvenlidir. Güvenli olmayan şey COVID-19'a yakalanmaktır. Dolaysıyla sıranız gelir gelmez aşınızı olmanız çok önemli."

Kendisinin de aşı olacağını açıklayan İngiliz Başbakan, "Aşı olacağım merkezde şu anda ilk dozunu olanlara Oxford-AstraZeneca aşısı yapılıyor. Ben de bu aşıdan yaptıracağım." diye konuştu.

COVID-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan Oxford-AstraZeneca'nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi durumlara neden olabileceği şüphesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü de aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu belirterek, "Hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir." açıklamasını yapmıştı.

 

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