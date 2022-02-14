İngiltere 'Deltacron' varyantını doğruladı: Yeni varyant takibe alındı

İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı, Omicron ve Delta suşlarının bir melezi olan Deltacron mutasyonunu doğrulayarak takip altına aldığını duyurdu.

East Anglia Üniversitesi'nde Bulaşıcı Hastalık Uzmanı Profesör Paul Hunter, İngiltere'nin orijinal Delta ve Omicron suşlarına karşı çok yüksek düzeyde bağışıklığa sahip olması nedeniyle "çok fazla tehdit oluşturmaması gerektiğini" söyledi.

Yeni virüsün ne kadar bulaşıcı veya şiddetli olduğu ya da aşı performansını etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor.

Virüsün bu zamana kadar kaç kişi de görüldüğü bilgisi de henüz paylaşılmadı.