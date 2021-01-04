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İngiltere, Güney Afrika'da gözlenen mutant virüsün daha tehlikeli olduğunu açıkladı
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, Güney Afrika'daki corona virüs mutasyonunun İngiltere'de görülenden daha büyük risk oluşturduğunu söyledi
İngiltere, Güney Afrika'da gözlenen mutant virüsün daha tehlikeli olduğunu açıkladı
04 Ocak 2021 14:58 - NTV
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SARS benzeri yeni tip koronavirüste meydana gelen mutasyonlar milyonlarca insanı korkuttu. Mutant Covid-19 nedeniyle İngiltere dünya gündemine oturmuştu. Birçok Avrupa ülkesi İngiltere'yle ulaşımı askıya almıştı.

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 15 mutant COVID-19 vakasının tespit edildiğini açıklamıştı. İngiltere'den Türkiye'ye yapılan tüm uçuşlar durdurulmuştu.

GÜNEY AFRİKA DAHA TEHLİKELİ AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin BBC'ye konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock bir başka tehlikeye işaret etti. Hancock, Güney Afrika'da görülen COVID-19 mutasyonunun İngiltere'de görülenden daha tehlikeli olduğunu belirtti.

Hancock şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Güney Afrika çeşidinden endişe duyuyorum. Bu nedenle harekete geçtik ve Güney Afrika'dan tüm uçuşları durdurduk" 

Anahtar Kelimeler:

sars yeni tip koronavirus guney afrika mutasyon

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