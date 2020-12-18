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İngiltere güzeli Dr. Carina Tyrell, Oxford Üniversitesinde COVID-19'a karşı aşı geliştiriyor
Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının arkasındaki bilim insanları arasında yer alan isim dikkat çekti. 2014 İngiltere güzeli seçilen ve o yıl düzenlenen Miss World’de dördüncü seçilen Tyrell, “Doktor olma hayalimden asla vazgeçmedim. Ancak, altı yıl sonra, bu ölçekte küresel bir salgın sırasında aşı arayan bir ekibin parçası olacağımı düşünmezdim” ifadelerini kullandı
İngiltere güzeli Dr. Carina Tyrell, Oxford Üniversitesinde COVID-19'a karşı aşı geliştiriyor
18 Aralık 2020 17:16 - NTV
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Carina Tyrell, 2014 yılında henüz Cambridge Üniversitesi Tıp Fakültesinde beşinci sınıf öğrencisiyken bir alışveriş merkezinde gördüğü reklamdan etkilendi ve modellik kariyerine başladı.

Aynı yıl İngiltere’de güzellik kraliçesi seçilen Tyrell, ülkesini temsil ettiği Miss World yarışmasında da dördüncü oldu.

Daily Mail’e konuşan 31 yaşındaki doktor, modellikteki başarısına rağmen asla eğitiminden ve doktor olma hayalinden vazgeçmediğini açıkladı:  

"Miss World ve Miss England seçilenleri destekliyorum. Miss England yarışmasında jürilik yapmaya devam ediyorum. Ancak, altı yıl sonra, bu ölçekte küresel bir salgın sırasında aşı arayan bir ekibin parçası olacağımı düşünmemiştim.”

Bununla birlikte Tyrell,çocukluk hayalinin sıtma gibi küresel sorunların üstesinden gelmek olduğu söyleyerek, salgının ilk olarak çıktığı zaman  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile birlikte çalıştığını açıkladı.

Covid-19 nedeniyle amcasını  kaybettiğini beliten  Dr. Tyrrell geliştiren aşılara ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

“Dünyadaki bilim insanlarının çoğu,  yaptıkları tüm araştırmaları bırakıp tüm gücünü pandemiye karşı kullanmak için birleştirdi. Tüm bu emeklerin karşılığını bulması ve aşıların başarılı sonuç vermesi harika."

Anahtar Kelimeler:

carina tyrell model ingiltere guzeli doktor dunya saglik orgutu

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