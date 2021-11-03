İngiltere istatistikleri yayınladı: Aşısızların hayatını kaybetme oranı 32 kat daha fazla

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili yeni istatistiki verilerini paylaştı.

Verilere göre, Covid-19 tedavisinde aşılanmamış kişilerin, aşılanmış kişilere göre hayatını kaybetme oranlarının 32 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

ONS, corona virüs ölümleri arasında hayatını kaybedenlerin oranlarının, bir aşısı olan veya olmayanlara kıyasla iki doz aşı olanlarda çok daha düşük olduğunu aktardı.

Aşılanmamış kişilerin hayatını kaybetme oranının 32 kat daha fazla olduğunu öne süren ONS araştırması, yaşa göre hesaplanmış ölüm oranlarını kullandı.

Aşısızlarda oran 100 binde 849,7

Kullanılan verilerde, aşı grupları arasında karşılaştırmalara izin vermek için yaş yapısı ve nüfus büyüklüğündeki farklılıkları dikkate alınırken, 2 Ocak ile 24 Eylül arasında 100 bin kişi başına aşılanmamış 849,7 Covid-19 hastasının hayatını kaybettiği belirtildi.

Araştırmada buna karşılık olarak, ikinci doz aşıdan en az 21 gün sonra hayatını kaybeden sayısının ise 26,2 olduğu vurgulandı.

İlk dozdan 21 günden daha az geçtikten sonra hayatını kaybeden kişi sayısının 100 binde 192,4 olduğu aktarılan çalışmada, ilk dozdan 21 gün ve daha fazla süre geçenlerin hayatını kaybetme oranları ise 105,3 olduğu bildirildi.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) geçtiğimiz ay, ülkede aşısız yetişkinlerin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetme riskinin 11 kat, virüse yakalanma ihtimalinin ise 6 kat daha yüksek olduğunu gösterdiğini açıklamıştı.