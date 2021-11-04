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İngiltere, Molnupiravir'in COVID-19 tedavisinde kullanımına onay verdi
İngiltere'nin İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleyici Kurumu (MHRA), ABD merkezli ilaç firması Merck'in COVID-19 tedavisi için geliştirdiği antiviral ilaç Molnupiravir'e kullanım onayı verdi.
İngiltere, Molnupiravir'in COVID-19 tedavisinde kullanımına onay verdi
04 Kasım 2021 14:20 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - İngiltere'nin İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleyici Kurumu (MHRA),  Merck isimli ilaç firması tarafından COVID-19 tedavisi için geliştirilen antiviral ilaç Molnupiravir'e onay verdiğini duyurdu. Böylece İngiltere, Dünya'da Molnupiravir'e onay veren ilk ülke oldu.

COVID-19' yakalanan18 yaş üzeri kişiler için geliştirilen ilaç, semptomları azaltan ve iyileşmeyi hızlandıran antiviral etkiye sahip. İlacın etkili olması halinde hastanelerdeki COVID kaynaklı hasta yükünün hafiflemesi bekleniyor.

Öte yandan Merck, Ekim ayında ilacın COVID tedavisinde kullanılabilmesi için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA)' ya acil kullanım onayı başvurusunda bulunmuştu.

Merck'ten Molnupiravir'in Kovid-19 tedavisinde kullanımı için FDA'ya acil onay başvurusu

Merck, Molnupiravir'in Kovid-19 tedavisinde kullanımı için EMA'ya başvurdu

 

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