İngiltere mutasyonu Almanya'daki vakaların yüzde 40'tan fazlasını oluşturuyor

Robert Koch Enstitüsünün (RKI) başkanı Lothar Wieler'ın yaptığı açıklamaya göre B117 mutasyonu Almanya'daki koronavirüs vakalarının yüzde 40'ından fazlasını oluşturuyor.

B117 mutasyonu Almanya'da dört hafta önce vakaların yüzde 6'sını oluşturuyordu. Wieler, şu ifadeleri kullandı:

"B117 mutasyonunun yakında Almanya'da baskın tip olacağı ve daha bulaşıcı olduğu ve tüm yaş gruplarında daha tehlikeli olduğu için virüsü kontrol altına almanın daha da zor olacağı öngörülebilir."

ALMANYA'DA SON DURUM

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 264 kişinin virüs nedeni ile yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 71 bin 504'e çıktı.

Son 24 saatte 10 bin 580 kişiye COVID-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 482 bin 522'ye yükseldi.

Ülkede 4 milyon 550 bin kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 2 milyon 300 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.