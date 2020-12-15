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İngiltere nüfusunun tamamının aşılanması 1 yıl sürebilir
İngiltere'de bilim insanları, ülke nüfusunun tamamını Kovid-19'a karşı aşılamanın, kesinti olmaksızın bir yıl sürebileceğini, nüfusun yüzde 80'inin aşılanması durumunda salgının yayılmasının durdurulabileceğini belirtti
İngiltere nüfusunun tamamının aşılanması 1 yıl sürebilir
15 Aralık 2020 16:18 - AA
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Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) üyesi Sir Jeremy Farrar ile Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Tim Cook'un ortak kaleme aldığı ve tıp dergisi Anaesthesia'da yayımlanan bir makalede, İngiltere'de yapılmaya başlanan Kovid-19 aşısına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Makalede, hiçbir dönemde ülkelerin tüm nüfusu aşıladığına şahitlik edilmediğini, şu anki aşamada bunun gerçekleştirilmesi için liderliğe ve kültürel duyarlılığa ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Kovid-19 aşısının kısa sürede geliştirilmesi "dikkate değer bir başarı"

Ülkedeki aşılama ölçeğinin küçümsenmemesi gerektiğine işaret edilen makalede, haftanın 5 günü, günlük 500 kişiyi aşılayabilecek 1.000 aşı merkezinin oluşturulmasıyla İngiltere'de tüm nüfusun ancak 1 yılda aşılanabileceği kaydedildi.

Bilim insanları, makalede Kovid-19 aşısının çok kısa sürede geliştirilmesinin "dikkate değer bir başarı" olduğunun altını çizerken, İngiltere'nin önünde daha uzun bir yol olduğu uyarısında bulundu.

İngiltere nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin aşı olmayı reddebileceği aktarılan makalede, yüzde 80'in aşı olması durumunda "bir dereceye kadar sürü bağışıklığının gerçekleşebileceği ve bunun virüsün yayılmasını önleyerek hem aşılananları hem de aşılanmayanları koruyacağı" kaydedildi.

İngiltere'de 2 Aralık'ta Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına izin verilmiş ve 8 Aralık'ta ilk aşı yapılmaya başlanmıştı. Aşıların saklama koşullarındaki zorluklar nedeniyle ülkede 50 aşılama merkezi ilan edilmiş ve ilk aşılamaların bu merkezlerde öncelikli olarak 80 yaşın üstündekilere, bakım evinde kalanlara ve bakım evi çalışanlarına yapılması kararlaştırılmıştı.

Noel'de önlemlerin gevşetilmesi kararının gözden geçirilmesi

Öte yandan, Sağlık Hizmetleri ve İngiliz Tıp Dergilerinde yayımlanan ortak bir makalede, hükümete Noel'de Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi yönündeki kararını gözden geçirmesi çağrısında bulunuldu.

Makalede, Noel'de aile üyelerinin aynı evde toplanmasının vaka sayılarını artırabileceğine işaret edildi. 

Anahtar Kelimeler:

sir jeremy farrar prof tim cook kovid-19 asisi biontech pfizer

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