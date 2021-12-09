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İngiltere Sağlık Bakanı uyardı: Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyonu bulabilir
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık bir milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirdi.
İngiltere Sağlık Bakanı uyardı: Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyonu bulabilir
09 Aralık 2021 14:44 - AA Zuhal Demirci
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Javid, dün getirilen yeni Kovid-19 kısıtlamalarının ardından yaptığı açıklamada, "(Omicron) Çok, çok hızlı yayılıyor. Şimdiye kadar gördüğümüz diğer tüm Kovid-19 türlerinden daha hızlı yayılıyor." ifadesini kullandı.

İki ila üç günde vaka sayılarının ikiye katlanacağı tahmininde bulunduklarını söyleyen Javid, "Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir." dedi.

Javid, henüz Omicron varyantıyla ilgili tüm cevaplara sahip olmadıklarının altını çizerek İngiliz hükümetinin Kovid-19’la mücadele kapsamında dün açıkladığı B planının uygulanmasının, bu varyanta karşı savunmayı güçlendireceğini vurguladı.

İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyor

İngiliz hükümetinin dün açıkladığı yeni Kovid-19 kısıtlamalarında, pazartesiden itibaren evden çalışılması tavsiyesinde bulunuldu. Cuma gününden itibaren tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske kullanılması zorunlu hale getirildi.

Hükümet, aşı pasaportunu da uygulamaya koyma kararı aldı.

Anahtar Kelimeler:

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