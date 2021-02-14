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İngiltere Sağlık Bakanı'ndan COVID-19 yorumu: 'Birlikte yaşanabilir bir hastalık haline gelebilir'
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşı ve tedavi yöntemleriyle birlikte bu yılın sonuna doğru yeni tip koronavirüsün (COVID-19) salgın olmaktan çıkıp, grip virüsünde olduğu gibi "birlikte yaşanabilir" bir hastalık haline gelebileceğini belirtti
İngiltere Sağlık Bakanı'ndan COVID-19 yorumu: 'Birlikte yaşanabilir bir hastalık haline gelebilir'

Matt Hancock

14 Şubat 2021 11:39 - AA
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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, COVID-19 aşılarının uygulanması ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesiyle salgının "tedavi edilebilir" bir seviyeye ulaşacağını umduğunu kaydetti.

Ülkede yaygın COVID-19 aşılamasına hızla devam edildiğini ve eylüle kadar tüm yetişkinlerin aşılanmasını hedeflediklerini vurgulayan Hancock, aşıları ve yeni tedavi yöntemlerini "özgürlüğe" ve "normal bir hayata" geri dönüşün anahtarı olarak niteledi.

Hancock, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"COVID-19 aşıları güvenli. Çok önemli bir klinik durumu olmayan herkesin aşı yaptırması gerekiyor. Aşı ve tedavi yöntemleriyle birlikte bu yılın sonuna doğru COVID-19 salgın olmaktan çıkıp, grip virüsünde olduğu gibi 'birlikte yaşanabilir' bir hastalık haline gelebilir." 

Ülkede son 24 saatte 13 bin 308 vaka tespit edildi, 621 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 308 COVID-19 vakası tespit edildi, 621 kişi hayatını kaybetti. 

COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 14 milyon 556 bin 827'ye çıktı, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 26'sı aşılandı.

Ülkede 23 bin 341 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunların 2 bin 943'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

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