İngiltere'de 12-15 yaş grubunda miyokardit riskine karşı farklı aşı kombinasyonları denenecek

Oxford Aşı Grubu tarafından başlatılan çalışmada 12-15 yaş grubu için farklı aşılama programları denenerek bağışıklık tepkisi ve yan etkiler gözden geçirilecek.

Com-COV3 adı verilen araştırma kapsamında katılımcılara ilk doz olarak Pfizer/BioNTech aşısı yapılacak. İlk dozdan sekiz hafta sonra yapılacak ikinci doz uygulama için birkaç farklı yöntem denenecek.

İkinci doz için denenecek yöntemler arasında Pfizer/BioNTech aşısının tam ve yarım dozu, Novovax aşısının tam dozu ve Moderna aşısının yarım dozu bulunuyor.

Denemelerin 360 gönüllü üzerinde yürütülmesi planlanıyor.

Miyokardit riski değerlendirilecek

Araştırmanın başındaki Matthew Snape temel kaygının özellikle genç erkeklerde ikinci doz Pfizer/BioNTech aşısından sonra ortaya çıkan miyokardit riski olduğunu belirterek çalışmalarının bu konuda çok önemli bilgiler sunacağını belirtiyor.

Miyokardit yani kalp kası iltihaplanması genellikle hafif kısa vadeli sıkıntılara neden oluyor ve genellikle tedavi edilebiliyor. Genç erkeklerde iki doz Pfizer/BioNTech aşısından sonra miyokardit görülme riskinin 15 binde 1 olduğu bildiriliyor.

Snape, araştırmanın farklı miyokardit riski kombinasyonlarını doğrudan değerlendirmek için yeterince büyük olmadığına dikkat çekiyor.

Ancak Snape'e göre ilk doz Pfizer/BioNTech'in ardından yapılacak doz ve aşı değişikliklerinin kalp iltihaplanması riskini düşürdüğünü görülmesi halinde bundan riskin azaldığı anlamını çıkarmak makul olabilir.

İngiltere izin sürecinde temkinli davrandı

İngiltere'de uzun bir belirsizliğin ardından 12-16 yaş grubundakilere Covid-19 aşılamasına başlama izni çıktı.

Bu yaş grubuna gelecek haftadan itibaren ilk doz olarak Pfizer/BioNTech aşısı yapılmaya başlanacak. 16-17 yaşındakiler için ağustos ayından bu yana Pfizer/BioNTech'in ilk dozu yapılıyor.

Uzmanlar 12-17 yaş grubundakilere ikinci doz tavsiyesinin daha ileri bir tarihte belirleneceğini, bunun için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

İngiltere'de aşılarla ilgili hükümete tavsiyede bulunan Ortak Aşılama ve Bağışıklık Komitesi (JCVI) Pfizer/BioNTech ve Moderna gibi mRNA aşılarından sonra nadir bir yan etki olarak görülen kalp iltihaplanması riskini gerekçe göstererek uzun bir süre 12-15 yaş grubu için Covid-19 aşısını önermekten kaçınmıştı.

Hong Kong'da çocuklar ve gençler için benzer kaygılardan dolayı yalnızca bir doz aşı uygulaması tavsiye ediliyor. ABD, Kanada ve birçok Avrupa ülkesinde 12 yaş üzeri çocuklar ve gençlere iki doz Covid-19 aşısı yapılıyor.