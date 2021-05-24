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İngiltere'de 15 Mayıs’tan bu yana Covid-19’a bağlı can kayıpları tek hanede
İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybederken, ülkede 15 Mayıs’tan bu yana Covid-19’a bağlı can kayıpları tek hanede seyrediyor.
İngiltere'de 15 Mayıs’tan bu yana Covid-19’a bağlı can kayıpları tek hanede
24 Mayıs 2021 10:14 -
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İngiltere'de 15 Mayıs’tan bu yana Covid-19'a bağlı günlük can kaybı tek hanede seyrediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 235 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 462 bin 538'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 721'e yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 37 milyon 943 bin 681 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 22 milyon 643 bin 417 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

60 milyondan fazla doz aşı uygulandı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, son 24 saatte 762 bin 361 doz aşı uygulanması ile toplamda 60 milyondan fazla doz aşı uygulandığını belirtti. Hancock, aşıların sunulmaya başlamasından bu yana 1 gün içinde uygulanan en yüksek ikinci günlük doz sayısının bugün kayıtlara geçtiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı daha önce 20 Mart tarihinde 844 bin 285 doz aşı uygulayarak aşılamadaki en yüksek günlük doz sayısına ulaşmıştı.

Yetişkin nüfusun yüzde 43'ü tamamen aşılandı
İngiltere'deki aşılama programı ile yetişkin nüfusun yüzde 43'ünün tamamen aşılandığı belirtildi. Ülkede toplam nüfusun yüzde 56.5'sına aşının ilk dozunun, yüzde 33'üne ise aşının her iki dozunun uygulandığı belirtildi.

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