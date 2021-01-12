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İngiltere'de 2 milyon 300 bin kişiye COVID-19 aşısı yapıldı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede 2 milyon 300 bin kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi
İngiltere'de 2 milyon 300 bin kişiye COVID-19 aşısı yapıldı
12 Ocak 2021 09:08 - AA
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Hancock, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki vaka sayıları ve COVID-19 salgınına karşı aşılama programına ilişkin bilgiler paylaştı.

Ülkesinin olabildiğince çabuk normale dönmesini istediğini dile getiren Hancock, bunun için en önemli çıkış yolunun aşılama olduğunu vurguladı.

Hancock, ülke tarihindeki en büyük aşılama programını başlattıklarını, ülke genelinde 2 milyon 300 bin kişiye aşının yapıldığını ve bu rakamla Avrupa ortalamasının üzerinde olduklarını kaydetti.

Oxford Üniversitesi ve ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği COVID-19 aşısının yaygın kullanımına da izin verilmesiyle aşı sayısında günlük 210 bin artış yaşandığını aktaran Hancock, bakımevinde kalanların dörtte birine aşının ilk dozunun uygulandığını, bu ay tüm bakımevlerinde kalanlara aşının ilk dozunu yapmayı planladıklarını belirtti.

Hancock, COVID-19'un daha hızlı yayılan türü nedeniyle vakalarda ciddi artış yaşandığına ve Ulusal Sağlık Servisinin (NHS) her zamankinden daha fazla baskı altında olduğuna dikkati çekerek, halka kısıtlamalara uymaları, aksi durumda kısıtlamaların daha da sertleşebileceği uyarısında bulundu.

Ülkede, son 24 saatte COVID-19 nedeni ile 529 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 529 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 81 bin 960'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 46 bin 169 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 118 bin 518'e yükseldi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 asilama programi oxford universitesi astrazeneca

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