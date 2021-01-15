İngiltere'de artan COVID-19 vakaları nedeni ile otellerin hasta bakımına açılması tartışılıyor

Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs vakalarındaki artış nedeni ile önümüzdeki haftalarda Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) üzerindeki baskının artmasını beklediklerini ve bunun bir "yedek plan" olarak düşünüldüğünü söyledi.

Hancock bu kapsamda gözlem altında olması gereken ya da hastanede olmasına karşın tam tedaviye ihtiyaç duymayan ama taburcu edilmeye de hazır olmayan hastaların otellere gönderilebileceğini belirtti.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi de ulaştığı NHS belgelerine dayanarak otellere gönderilmesi planlanan hastaların bakımından, İngiliz Kızılhaç Örgütü ve St. John Ambulance gibi yardım kuruluşlarıyla silahlı kuvvetler personeli ve uygun olan NHS çalışanlarının sorumlu olacağını yazdı.

Gazete, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin "NHS'in çökmesini önlemek için kapasite artırımına yönelik acil durum planları" çerçevesinde bakım evlerinden de hastanede tedavi gören hastaları negatif teste gerek olmadan doğrudan kabul etmelerinin istendiğini belirtti. Bunun için hastanın kendini 14 gün izole etmesi ve hastalık belirtisi göstermemesi şartı aranacak.

Bir günde 1564 ölüm

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, İngiltere dün dünya genelinde ABD'nin ardından en fazla ölümün görüldüğü ülke oldu.

Covid-19'dan dün 1564 kişinin öldüğü açıklandı. Bu şimdiye kadar bir günde ulaşılan en yüksek ölü sayısı.

Ülkedeki vaka sayısı da 3 milyon 211 bini aştı.

Oksijen idareli kullanılıyor



BBC, başkent Londra'nın Essex bölgesindeki bazı hastanelerde oksijen stoklarının tehlikeli düzeyde azaldığına ve oksijenin idareli kullanımına geçildiğine ilişkin bilgilere ulaşmıştı.

Virüsün en hızlı yayıldığı yerlerden biri olan Surrey'de hastane morgları yetersiz kalınca geçici bir morg oluşturuldu.

İngiltere hükümetinin baş sağlık danışmanı Profesör Chris Whitty Pazartesi günü önümüzdeki haftalarda ülkede pandeminin en kötü döneminin yaşanacağı uyarısında bulunmuştu.

Yetkililer ülke çapında her 50 kişiden birinin virüs taşıyor olabileceğini söylüyor. Bu sayının hastalığın en hızlı yayıldığı başkent Londra'nın bazı bölgelerinde her 20 kişiden birine düştüğü tahmin ediliyor.

Hükümet salgından çıkış stratejisi olarak aşılamayı hızlandırmaya öncelik veriyor. Bu amaçla ülke çapında şimdiye kadar aşılamayı sürdüren hastaneler ve yüzlerce aile hekimliğinin yanında bu hafta yedi kitlesel aşılama merkezi açılmasıyla kampanyanın iyice hız kazanması umuluyor.