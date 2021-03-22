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İngiltere'de aşı buhranı: Başbakan Johnson, AB liderleriyle aşı tedarik yasağına ilişkin görüşecek
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İngiltere’ye aşı ihracatını durdurmaya yönelik bir öneri üzerine fikir ayrılığı yaşıyor. İngiltere’nin koronavirüs (Covid-19) aşı programı, olası bir yasak karşısında iki aylık bir gecikmeyle karşı karşıya kalabilir. Bu kapsamda İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, AB ülkelerinin liderleriyle görüşeceği belirtildi
İngiltere'de aşı buhranı: Başbakan Johnson, AB liderleriyle aşı tedarik yasağına ilişkin görüşecek
22 Mart 2021 14:53 - DHA
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Avrupa Birliği ülkeleri, 25 Mart’ta Brexit’le birlikten ayrılan İngiltere’ye yönelik ‘aşı tedariki yasağı’ önerisini görüşecek. Olası bir tedarik yasağında aşı programının iki aylık bir gecikmeye uğraması riskiyle karşı karşıya kalan İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, AB liderlerine seslenecek. Halihazırda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Belçika Başbakanı Alexander De Groo ile görüştüğü ifade edilen Johnson’ın Perşembe günü yapılacak görüşmede söz alacağı ifade edildi.

İNGİLTERE, AB’Yİ VERDİĞİ TAAHHÜTLERE SAYGI DUYMAYA ÇAĞIRDI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs aşılarındaki ihracatta orantılılık ve karşılıklılık görmek istediklerini ifade ederek, AB’nin aşı tedarikini kısıtlayabileceklerini belirtti. Bu kapsamda Von der Leyen, “AB'den daha yüksek aşılama oranlarına sahip ülkeler için geçerli olabilir” dedi ve İngiltere’yi işaret etti “Tüm seçenekler masada” diyen Von der Leyen’in bu açıklamasının ardından İngiliz yetkililer, AB’yi verdiği taahhütlere uymaya davet etti.

Anahtar Kelimeler:

asi tedariki yasagi basbakan boris johnson avrupa komisyonu baskani koronavirus

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