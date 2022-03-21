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İngiltere'de belirli gruplara COVID-19 destek dozu sunulacak
İngiltere'de 75 yaş ve üstü kişilere, bakım evlerinde kalanlara ve savunmasız gruptakilere, bahar destek programı kapsamında güçlendirici Kovid-19 aşısı sunulacak.
İngiltere'de belirli gruplara COVID-19 destek dozu sunulacak
21 Mart 2022 16:00 - AA Zuhal Demirci
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Ülkede yaklaşık 600 bin kişi bahar destek dozu kapsamında güçlendirici Kovid-19 aşısı için bu hafta randevu almaya davet edilecek.

Program kapsamında, yaklaşık 5 milyon kişiye güçlendirici dozun yapılması öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, BBC'ye yaptığı açıklamada, ülkede artan Kovid-19 vakalarına rağmen endişe düzeyinin yüksek olmadığını bildirdi.

Javid, "Bahar takviyeleri, korunmalarını sağlamak için yaşlıların ve en savunmasız kişilerin bağışıklığını artırmaya ve bu virüsle yaşamaya devam etmemize yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Ülkedeki resmi verilere göre, Kovid-19 enfeksiyon oranları tüm yaş gruplarında arttı ve geçen hafta 500 binden fazla kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

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