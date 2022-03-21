İngiltere'de belirli gruplara COVID-19 destek dozu sunulacak

Ülkede yaklaşık 600 bin kişi bahar destek dozu kapsamında güçlendirici Kovid-19 aşısı için bu hafta randevu almaya davet edilecek.

Program kapsamında, yaklaşık 5 milyon kişiye güçlendirici dozun yapılması öngörülüyor.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, BBC'ye yaptığı açıklamada, ülkede artan Kovid-19 vakalarına rağmen endişe düzeyinin yüksek olmadığını bildirdi.

Javid, "Bahar takviyeleri, korunmalarını sağlamak için yaşlıların ve en savunmasız kişilerin bağışıklığını artırmaya ve bu virüsle yaşamaya devam etmemize yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Ülkedeki resmi verilere göre, Kovid-19 enfeksiyon oranları tüm yaş gruplarında arttı ve geçen hafta 500 binden fazla kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.