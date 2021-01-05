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İngiltere'de COVID-19 aşısı olan NHS çalışanı Türk doktor yan etkileri açıkladı
İngiltere'de 3 gün önce Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği COVID-19 aşısını olan İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), çalışanı Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Ertan Erel, aşının yan etkilerini, "Çok hafif baş ağrısı, aşı yerinde 2 gün süren ağrı ve hafif burun tıkanıklığı gibi yan etkilerini gördüm" dedi
İngiltere'de COVID-19 aşısı olan NHS çalışanı Türk doktor yan etkileri açıkladı
05 Ocak 2021 13:12 - DHA
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İngiltere'de 3 gün önce Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği COVID-19 aşısını olan İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), Kuzey Staffordshire Üniversitesinde çalışan Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Ertan Erel, aşının etkilerini Demirören Haber Ajansı'na DHA anlattı.

"HAFİF BAŞ AĞRISI VE BURUN TIKANIKLIĞI YAŞADIM"

 "Aşının insan vücudunda bir yan etkisi var mı?’ sorusuna yanıt veren Dr. Ertan Erel, “Aşıların da viral enfeksiyonun çok hafif bulgularını kısa süreli oluşturmasını bekleriz. Toplumda bazı kişiler aşıların yan etkisi olabileceğinden dolayı aşı almamak istemektedir. Normalde aşılar uzun yıllarda üretildiği için ne gibi yan etkileri olabileceği daha ayrıntılı bilinmektedir. Kovid-19 aşıları hızlı üretildiği için yan etkileri tam olarak hesaplanamamıştır. Ciddi yan etkiler nadir görülmektedir, binde veya milyonda bir böyle bir etki olsa bile aşının koruyuculuğu en azından yüzde 20'nin üzerindedir ve aşı olmak her bakımdan daha avantajlıdır. Ben Biontech aşısını 3 gün önce oldum ve çok hafif baş ağrısı, aşı yerinde 2 gün süren ağrı ve hafif burun tıkanıklığı gibi yan etkilerini gördüm" ifadelerini kullandı.

OXFORD-ASTRAZENECA AŞISI HER HAFTA 2 MİLYON DOZ ÜRETİLECEK

İngiltere'de aşı planlanmalamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dr. Ertan Erel, Biontech/Pfizer aşısının İngiltere'de 1 milyon kişiye uygulandığını açıkladı. Erel, bu hafta uygulanmaya başlanan Oxford-AstraZeneca aşısının, ilk etapta 530 bin adet dağıtıldığını ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Oxford-AstraZeneca aşısı ocak ayının ikinci haftasından sonra her hafta 2 milyon doz üretilecek. Aşılar daha yaygın olması için 700 merkez ve ilave hastanelerde yapılacak, aşı uygulayacak yeterince sağlık personeli mevcut.”

ENFEKSİYON HAZİRAN AYINDA BİTEBİLİR

“Aşının koruyuculuk süresi net olmamakla birlikte 6 ay olması beklenir. Bu virüsün mutasyon hızına bağlı olarak kısalabilir” diyen Erel, kovid-19 virüsünün bitiş tarihine de dikkat çekti. Dr. Erel, açıklamasını şu sözlerle südürdü:  

“Sürü bağışıklığı mantığı ile toplumun en az yüzde 60'ının enfeksiyon geçirmiş veya aşılanmış olması gerekir. O zaman bulaş çok azalır ve kısa sürede biter. Şu anda yüzde 15-20 virüs bulaşımı gerçekleşti. Semptomsuz vakalar da buna dahildir. Bu mutasyon ve yayılma hızı ve aynı familyanın geçmiş salgınlarına bakıldığında (SARS 2002, MERS 2012) Haziran-Eylül 2021’de bu enfeksiyonun biteceği söylenebilir". 

Anahtar Kelimeler:

pfizer-biontech covid-19 ingiltere dr ertan erel

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