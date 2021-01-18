İngiltere'de COVID-19 aşısının üretim süreci aşılama hızını sınırlandırdı

Nahawi, Pfizer'in imalat sürecinde yaptığı değişiklikler ve Astrazeneca'nın aşısındaki gecikme nedeni ile aşı tedariğinde kısa süreli aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti.

Dünyada koronavirüs nedeni ile en yüksek beşinci can kaybının yaşandığı ülke olan İngiltere nüfusunun tamamını en hızlı aşılayan ülkelerden biri olmaya çalışıyor. Londra, aşılamayı salgından kurtulmak ve ekonomiyi tekrar faaliyete geçirebilmek için en iyi yol olarak görüyor.

Şu ana kadar 3.9 milyon kişiye ilk doz, 449,736 kişiye ikinci doz aşıyı yapan İngiltere, 100 kişi başına düşen aşı sayısına göre İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den sonra dördüncü sırada yer alıyor.

Zahawi, LBC radyo kanalına yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın her hafta 2 milyon aşı göndermesini umduklarını ancak bu sayıya Şubat ortasına kadar ulaşılamayacağını söyledi. Yine de İngiltere'nin aşılama hedefine ulaşmaya doğru ilerlediğini ifade eden Zahawi, şöyle söyledi:

"Biraz pürüzlü ilerliyor"

Pfizer, üretim kapasitesini artırmak için geçici olarak Avrupa'ya tedariği azaltacağını duyurmuştu.