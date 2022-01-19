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İngiltere'de COVID-19 kısıtlamaları gelecek hafta kaldırılıyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19'un Omicron varyantının yayılmasını yavaşlatmak için yürürlüğe konulan kısıtlamaları kaldırma kararı aldıklarını duyurdu.
İngiltere'de COVID-19 kısıtlamaları gelecek hafta kaldırılıyor
19 Ocak 2022 17:40 - AA Hasan Esen
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı açıklamada, halka evden çalışmalarının söylenmeyeceğini ve 27 Ocak'tan itibaren zorunlu maske takma ve aşı pasaportu kullanımının sona ereceğini belirtti.

Kovid-19'lu kişilerin kendilerini izole etmelerine ilişkin kuralı kaldırma amacında olduklarını da kaydeden Johnson, ilgili düzenleme 24 Mart'ta sona erdiğinde yasal zorunluluğun kalkacağını hatta bu tarihin öne çekilebileceğini söyledi.

Karara gerekçe olarak vakaların zirveyi gördükten sonra düşmeye başlamasını gösteren Johnson, kapalı ve kalabalık yerlerde maske kullanımı konusunda "halkın yargısına güvenmenin zamanının geldiğini" ve yarından itibaren sınıflarda artık maske takma zorunluluğu olmayacağını açıkladı.

İngiltere'de bazı Omicron önlemlerinin kaldırılması bekleniyor

Önlemler

İngiliz hükümeti Omicron'un yayılmasını yavaşlatmak amacıyla geçen yıl aralıkta "B Planı" tedbirlerini uygulamaya koymuştu.

Plan, mümkünse evden çalışma, toplu ulaşım araçları ve kapalı alanlarda maske takılması ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu zorunluluğunu içeriyor.

İngiltere'de vakalar 4 Ocak'ta 218 bini geçmesinin ardından düşüşe geçmişti. Ülkede dün 94 bin 432 vaka ve 438 can kaybı kaydedilmişti.

Anahtar Kelimeler:

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