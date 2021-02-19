Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere'de koronavirüse karşı 16 milyonun üzerinde kişi ilk doz aşısını yaptırdı
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 16 milyon 423 bin 82'ye ulaştı
İngiltere'de koronavirüse karşı 16 milyonun üzerinde kişi ilk doz aşısını yaptırdı
19 Şubat 2021 08:35 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 12 bin 57 Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece sayı 4 milyon 83 bin 242'ye çıktı.

Son 24 saatte 454 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 119 bin 387'ye yükseldi. İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 16 milyon 423 bin 82'ye ulaştı, bunlardan 573 bin 724'üne ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 20 bin 156 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 614'ü ise yoğun bakımda bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi kovid-19 ingiltere

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.