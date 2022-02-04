Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere'de yapılan araştırma ortaya koydu: Semptom göstermeyen vakalar da virüsü yayıyor
Bilim insanları, corona virüsüne yakalanıp semptom göstermeyenlerin farkında olmadan hastalığı yaydığını tespit etti.
İngiltere'de yapılan araştırma ortaya koydu: Semptom göstermeyen vakalar da virüsü yayıyor
04 Şubat 2022 15:01 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İngiltere’de yapılan bir araştırma corona virüsüne yakalanan ve az semptom gösteren ya da hiç semptom göstermeyen kişilerin corona virüsünü yayabileceğini tespit etti.

Gönüllülere corona virüsü bulaştıran bilim insanları, hastalığın ilk aşamalarında semptom göstermeyen ya da az semptom göstermeyenlerin corona virüsü damlacıklarını yaydığını keşfetti.

İngiltere'den araştırma: COVID tek bir damlacıkla bile bulaşabiliyor!

Hastalığın erken dönemlerinde yayılmasını inceleyen uzmanlardan Imperial College London’da görevli Profesör Wendy Barclay, “Semptom gösteren Covid-19 hastası olduğunu fark etmeyen insanlar etrafa virüslerini saçarak birçok insanı hasta edebileceğini tespit ettik” ifadesini kullandı.

Bu sebeple düzenli olarak Covid-19 testi yapılması gerektiğini dile getiren Profesör Barclay, “İnsanlarla bir araya gelmeden önce test olmakta fayda var” dedi. Araştırma henüz hakemli bir dergide yayınlanmadı.

Anahtar Kelimeler:

coronavirus semptom ingiltere arastirma covid-19 hastasi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.