İngiltere'de yapılan araştırma ortaya koydu: Semptom göstermeyen vakalar da virüsü yayıyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma corona virüsüne yakalanan ve az semptom gösteren ya da hiç semptom göstermeyen kişilerin corona virüsünü yayabileceğini tespit etti.

Gönüllülere corona virüsü bulaştıran bilim insanları, hastalığın ilk aşamalarında semptom göstermeyen ya da az semptom göstermeyenlerin corona virüsü damlacıklarını yaydığını keşfetti.

Hastalığın erken dönemlerinde yayılmasını inceleyen uzmanlardan Imperial College London’da görevli Profesör Wendy Barclay, “Semptom gösteren Covid-19 hastası olduğunu fark etmeyen insanlar etrafa virüslerini saçarak birçok insanı hasta edebileceğini tespit ettik” ifadesini kullandı.

Bu sebeple düzenli olarak Covid-19 testi yapılması gerektiğini dile getiren Profesör Barclay, “İnsanlarla bir araya gelmeden önce test olmakta fayda var” dedi. Araştırma henüz hakemli bir dergide yayınlanmadı.