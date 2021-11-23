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İngiltere’de yeni varyant yayılıyor: Daha bulaşıcı ve daha az semptom gösteriyor
İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada Delta varyantının alt mutasyonlarından AY.4.2’nin ülkedeki vakaların yüzde 12’sini oluşturduğu açıklandı. Önceki varyantlarda her dört vakadan üçünde koku, tat kaybı, ateş veya öksürük gibi corona virüs semptomları görüldüğünü söyleyen bilim insanları, AY.4.2 varyantında bu oranın üçte 2’ye düştüğü belirtildi.
İngiltere’de yeni varyant yayılıyor: Daha bulaşıcı ve daha az semptom gösteriyor
23 Kasım 2021 17:47 - ntv.com.tr
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İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, Delta varyantının alt mutasyonu olan AY.4.2 ile ilgili veriler paylaşıldı.

Imperial College London tarafından yapılan çalışmada, corona virüsün Delta varyantının alt mutasyonu olan AY.4.2’nin 19 Ekim ile 5 Kasım arasında corona virüs testi pozitif çıkan pozitif kişilerin yüzde 12'sini oluşturduğu açıklandı.

100 binin üzerinde kişiden alınan sürüntü testi ile yapılan araştırmada ayrıca, alt varyantın corona virüs semptomlarını, diğer varyantlara göre daha az semptom gösterdiği belirtildi.

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, AY.4.2 için corona virüs testi pozitif çıkan kişilerin sadece üçte ikisinin koku, tat kaybı, ateş veya öksürük gibi corona virüs semptomları bildirdiğini söyledi.

Daha önce tespit edilen ve AY.4 adı verilen Delta sürümüne yakalanan kişilerin dörtte üçünün virüs semptomları gösterdiği açıklanmıştı.

Uzmanlar, AY.4.2 alt varyantının İngiltere'de yavaş yavaş baskın hale geleceğini söyledi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Kurumu'ndan (UKHSA) alınan ayrı veriler, alt varyantın haftalık artışının yüzde bir ile iki arasında olduğunu gösterdi.

Bilim insanları daha önce Covid'in, sonunda yayılmaya devam eden ancak neredeyse hiç ölüme veya ciddi hastalığa neden olmayan grip benzeri bir virüse dönüşeceğini tahmin etmişti.

İlk kez İngiltere'de görüldü

İngiltere merkezli çalışmaya göre, Delta'nın bu alt varyantı ilk olarak 26 Haziran'da İngiltere'de tespit edilmişti.

Bilim insanları, İngiltere'nin diğer ülkelerden çok daha yüksek vaka sayılarına sahip olması nedeniyle AY.4.2'nin burada geliştiğini belirtmişti.

Yüzde 10 daha bulaşıcı

Uzmanlar, AY.4.2'nin Delta varyantından yaklaşık yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu tahmin ediyor.

Bunun daha fazla sayıda vakaya yol açabileceğini, ancak Delta varyantının İngiltere'ye geldiğinde görülene benzer bir artışı tetiklemeyeceğini belirtmişti.

Anahtar Kelimeler:

ingiltere ay42 delta varyanti semptom coronavirus

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