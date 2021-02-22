Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere'de yetişkin nüfusun 3'te biri COVID-19'a karşı aşılandı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock bu sabah itibariyle ülkedeki tüm yetişkinlerin 3’te birinin aşılandığını duyurdu
İngiltere'de yetişkin nüfusun 3'te biri COVID-19'a karşı aşılandı
22 Şubat 2021 09:20 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu sabah itibariyle ülkedeki tüm yetişkinlerin 3’te biri aşılandı. Bu harika bir haber ve daha yapacak çok şey var” ifadelerini kullandı.

Ayrıca 3 yetişkinden birinin ilk Covid aşısını yaptırmış olmasından dolayı memnun olduğunu belirten Hancock, “Ülkemizi bu virüsten korumak için ulusal çabalarımızda büyük ilerleme kaydediyoruz” dedi. Hancock, aşı uygulamasına dahil olan herkese saygılarını sunarak, Temmuz ayının sonuna kadar tüm yetişkinlere aşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:

matt hancock ingiltere virus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.