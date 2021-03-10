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İngiltere'deki mutasyonuyla ilgili endişelendiren araştırma: Yüzde 30-100 arası daha ölümcül
Yapılan bir araştırmada İngiltere'de geçen yıl tespit edilen daha bulaşıcı koronovirüs varyantının virüsün diğer tiplerine kıyasla yüzde 30-100 arasında daha ölümcül olduğu belirtildi
İngiltere'deki mutasyonuyla ilgili endişelendiren araştırma: Yüzde 30-100 arası daha ölümcül
10 Mart 2021 17:24 - Cnn Türk
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İngiltere'de B.1.1.7 olarak bilinen varyantla enfekte olan kişilerle koronavirüsün diğer tipleriyle enfekte olan kişilerin ölüm oranlarının kıyaslandığı bir araştırmanın sonucunda yeni mutasyonun önemli seviyede daha ölümcül olduğu tespit edildi.

B.1.1.7 varyantı geçen yıl Eylül ayında ilk defa İngiltere'de tespit edildi ve şu an 100'den fazla ülkede bulunuyor.

B.1.1.7 varyantının genetik diziliminde 23 farklı mutasyon var ve bunların bir kısmı yayılmasını kolaylaştırıyor.

İngiltere'de bilim insanları bu varyantın, daha önce baskın olan koronavirüs varyantlarına kıyasla yüzde 40-70 arasında daha bulaşıcı olduğunu söylüyor.

İngiliz tıp dergisi British Medical Journal'da bugün yayımlanan araştırmaya göre 54,906 koronavirüs vakasından oluşan örneklem içinde B.1.1.7 varyantı 227 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken diğer varyantlar aynı sayıda vakadan oluşan örneklemde 141 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Bu araştırmayı yürütenlerden Exeter Üniversitesinde araştırmacı olan Robert Challen, "Hızla yayıldığı da göz önüne alındığında B.1.1.7 varyantı ciddiye alınması gereken bir tehdit haline geliyor." dedi.

Anahtar Kelimeler:

ingiltere koronavirus mutasyon bulasici

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