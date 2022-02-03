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İngiltere'den araştırma: COVID tek bir damlacıkla bile bulaşabiliyor!
Covid-19 enfeksiyonunun seyrini izleyen bilim insanları, tek bir damlacığın bile hastalığı kapmaya yettiğini belirtti. Belirtilerin de bugüne dek bilinenden çok daha kısa sürede, genelde iki gün içinde görüldüğü tespit edildi.
İngiltere'den araştırma: COVID tek bir damlacıkla bile bulaşabiliyor!
03 Şubat 2022 17:51 - Sözcü
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İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, burundan ya da genizden gelen tek bir damlacık bile Covid-19 enfeksiyonunun bulaşmasına yol açabiliyor.

Araştırmada, 36 sağlıklı ve genç gönüllüye bir doz corona virüs verildi ve enfeksiyonun seyri takip edildi. 14 gün boyunca karantinada kalan gönüllülerin takibi sonucu, corona virüsün bulaştıktan sonra daha önce bilinenden çok daha kısa sürede, genelde iki gün içinde belirtilere yol açtığı tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü, daha önce belirtilerin 5-6 gün içinde ortaya çıktığını bildirmişti.

Araştırmada virüsün Alpha, Delta ve Omicron varyantları ortaya çıkmadan önceki orijinal hali kullanıldı. Enfeksiyonun ilk önce boğazda ortaya çıktığı ve beş gün içinde diğer belirtilerin görüldüğü, burnun boğazdan çok daha fazla viral olduğu belirtildi.

Araştırma ekibinin başındaki Imperial College London’dan Profesör Christopher Chiu, araştırmanın özellikle virüsün kısa kuluçka süresi ve burundan gelen akıntının yüksekliği konusunda çok ilginç veriler ortaya koyduğunu ifade etti.

Imperial College London Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Başkanı Profesör Wendy Barclay de, “Etrafımızdaki birçok sayıda kişi virüsü bulaştırarak ve bunu fark etmeden dolaşıyor olabilir” dedi.

Covid enfeksiyonunun nasıl bulaştığını ve ilk süreçteki gelişimini inceleyen ekip, elde edilecek sonuçların yeni aşı ve ilaçların üretilmesini hızlandırabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar, sonuçların ağız ve burunu kapatan maske kullanımının önemine de dikkat çektiğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:

covid damlacik arastirma burun geniz enfeksiyon

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