İngiltere'den araştırma: Covid ve grip aşısı aynı anda yaptırılabilir mi?

İngiltere’de, kişilerin hem Covid-19 hem de grip aşısını aynı anda olmaları üzerine yeni bir araştırma yayımlandı.

Bristol Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, kişilerin aynı anda hem Covid-19 hem de grip aşısı olmalarının güvenli olduğu belirtildi.

Bağışıklık tepkileri değişmiyor

Araştırmada, kişilerin her iki aşıyı da olmaları durumunda, üretilen bağışıklık tepkilerinin değişmediği belirtilirken bu durumun hafif ve orta derecede yan etki gösterdiği aktarıldı.

Üç grip aşısı ile birlikte Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca’nın Covid-19 aşıları kullanılarak yapılan çalışma ile ilgili konuşan araştırmanın başındaki kişi Rajeka Lazarus, "Bu, her iki aşıya da ihtiyaç duyanlar için daha az randevu anlamına gelebilecek gerçekten olumlu bir adım" dedi.

"Aşı programlarının geleceğini planlamada yardımcı olacak"

Lazarus, "Bu çalışmanın sonuçları, değerlendirilmeleri için Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi'ne (JCVI) sunuldu ve politika yapıcılara bu önemli aşı programlarının geleceğini planlamada yardımcı olacak" diye konuştu.

Aynı gün içerisinde iki farklı kola uygulanan çalışmada, ilk gruba birinci turda Covid-19 ve grip aşısı yapılırken, ikinci turda ise plasebo verildi.

Diğer gruba ise aynı gün içerisinde Covid-19 aşısı ve plasebo verilirken, bu gruba ikinci gün grip aşısı yapıldı.

Araştırmanın sonucunda katılımcıların yüzde 97’sinin gelecekte aynı randevu sırasında hem Covid-19 hem de grip aşısı olmaya istekli olacakları vurgulandı.