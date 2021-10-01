Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere'den araştırma: Covid ve grip aşısı aynı anda yaptırılabilir mi?
İngiltere’de, Covid-19 ile grip aşılarının aynı anda verilmesi üzerine yeni bir araştırma yayımlandı. Üç grip aşısı ile birlikte Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca’nın Covid-19 aşıları kullanılarak yapılan çalışmada, kişilerin aynı anda hem Covid-19 hem de grip aşısı olmalarının güvenli olduğu ve üretilen bağışıklık tepkilerinin değişmediği belirtildi.
İngiltere'den araştırma: Covid ve grip aşısı aynı anda yaptırılabilir mi?
01 Ekim 2021 14:52 - ntv.com.tr
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İngiltere’de, kişilerin hem Covid-19 hem de grip aşısını aynı anda olmaları üzerine yeni bir araştırma yayımlandı.

Bristol Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, kişilerin aynı anda hem Covid-19 hem de grip aşısı olmalarının güvenli olduğu belirtildi.

Bağışıklık tepkileri değişmiyor

Araştırmada, kişilerin her iki aşıyı da olmaları durumunda, üretilen bağışıklık tepkilerinin değişmediği belirtilirken bu durumun hafif ve orta derecede yan etki gösterdiği aktarıldı.

Üç grip aşısı ile birlikte Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca’nın Covid-19 aşıları kullanılarak yapılan çalışma ile ilgili konuşan araştırmanın başındaki kişi Rajeka Lazarus, "Bu, her iki aşıya da ihtiyaç duyanlar için daha az randevu anlamına gelebilecek gerçekten olumlu bir adım" dedi.

"Aşı programlarının geleceğini planlamada yardımcı olacak"

Lazarus, "Bu çalışmanın sonuçları, değerlendirilmeleri için Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi'ne (JCVI) sunuldu ve politika yapıcılara bu önemli aşı programlarının geleceğini planlamada yardımcı olacak" diye konuştu.

Aynı gün içerisinde iki farklı kola uygulanan çalışmada, ilk gruba birinci turda Covid-19 ve grip aşısı yapılırken, ikinci turda ise plasebo verildi.
Diğer gruba ise aynı gün içerisinde Covid-19 aşısı ve plasebo verilirken, bu gruba ikinci gün grip aşısı yapıldı.

Araştırmanın sonucunda katılımcıların yüzde 97’sinin gelecekte aynı randevu sırasında hem Covid-19 hem de grip aşısı olmaya istekli olacakları vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:

covid ve grip asisi ingiltere bristol universitesi yan etki

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.