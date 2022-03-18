İngiltere’den önleyici COVID-19 tedavisine onay

Evusheld adlı tedaviye onay verme kararı hükümetin bağımsız tavsiye kurulu olan İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetim Dairesi (MHRA) tarafından desteklendi.

Dünyanın dört bir yanında COVID-19 vakaları artarken bunun daha büyük bir soruna işaret edebileceğine dair uyarıda bulunan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ülkelere hazırlıklı olmaları çağrısı yaptı.

İngiltere’de halkın yüzde 85’i aşılı olsa da bağışıklık sistemi zayıf ya da vücudu aşılara tepki gösteren kişilerin alternatif bir önleyici tedaviye ihtiyaç duyabilir.

MHRA Başkanı June Raine, ‘‘COVID-19 aşıları pandemiyle mücadelede savunma hattının önde gelen unsurları olmaya devam ediyor ancak bazılarının bu aşılara gereken yanıtı vermediğini biliyoruz’’ diye konuştu.



Aşılar antikor ve enfeksiyonla mücadele eden hücrelerin çoğalması için sağlam bir bağışıklık sistemine ihtiyaç duyuyor. Evusheld enfeksiyon halinde virüsü durdurmak için vücutta aylarca kalan laboratuvar yapımı antikorlar içeriyor.

Riski yüzde 77’ye kadar azaltıyor

Deneyler tedavinin COVID-19 semptomlarının geliştirilmesi riskini yüzde 77’ye kadar azalttığını, tek bir dozun ardından korumanın en az altı ay sürdüğünü gösteriyor.

Evusheld’in ayrıca semptomların ortaya çıkmasından sonraki bir hafta içinde hastaya verildiğinde, hayat kurtardığı ve hastalığın ilerlemesini önlediği de belirtiliyordu.

Ancak MHRA, kas içine iğne ile uygulanan ilacın COVID’e neden olan SARS-CoV-2 virüsüne yakalanmış ya da virüslü biriyle temasa girmiş kişilerde kullanılmaması gerektiğini bildirdi.

İlaç denetim kurulu Evusheld’in bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantı karşısındaki etkisine dair yeterli bilgi olmadığını da ekledi. AstraZeneca Aralık ayında bir laboratuvar çalışmasının tedavinin Omicron’a karşı bağışıklık sağladığını gösterdiğini belirtmişti.

ABD de onaylamıştı

İngiltere ve AstraZeneca arasında henüz Evusheld’in tedariki için bir anlaşma yapılmadı. AstraZeneca, tedavinin İngilizler’e en kısa sürede ulaştığını görmeyi umduğunu belirtti.

Avrupa’da henüz denetim süreci devam eden Evusheld’in, ABD’de bağışıklık sistemi zayıf veya COVID-19 aşılarının ciddi yan etkilerine maruz kalmış kişilerde önleyici tedavi olarak kullanılmasına onay verilmişti.

Eli Lilly, Regeneron, GlaxoSmithKline ve diğer bazı ilaç üreticileri de antikor temelli COVID-19 tedavileri geliştiriyor.