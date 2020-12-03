İngiltere'nin COVID-19 aşı onayından sonra gözler FDA'ya çevrildi. ABD, aşıya ne zaman onay verecek?

ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA Danışma Kurulu 10 Aralık’ta Pfizer’in; 17 Aralık’ta da Moderna’nın geliştirdiği aşı için yaptığı onay başvurularını değerlendirecek.

Her iki ilaç firmasının geliştirdiği aşıların klinik deneylerde yaklaşık yüzde 95 oranında etkili oldukları görülmüştü.

İngiltere neden daha çabuk onay verdi?

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aşı geliştiren ilaç firmalarının bulgularını doğrudan kabul etmek yerine, klinik deneylerden gelen ham verileri yeniden analiz ederek araştırma sonuçlarını doğruluyor. Bu nedenle binlerce sayfalık araştırma belgelerinin üzerinden geçiyorlar.

FDA Başkanı Dr. Stephen Hahn da, Salı günü yaptığı açıklamada ABD Gıda ve İlaç Dairesinin ham verilere bakan az sayıdaki kuruluşlar arasında olduğunu vurguladı.

Avrupa’da aşı onaylarından sorumlu kurumlarsa, daha çok ilaç firmalarının kendi yaptığı analizlere bakarak, herhangi bir anormallik yoksa bu araştırma belgelerine göre karar alıyor.

Uzmanlar ABD ve Avrupa arasında aşı onay sürecine ilişkin farklılıklara rağmen İngiliz kurumlarının da yüksek standartlara sahip olduğuna da dikkati çekiyor.

Pfizer ve Moderna’nın geliştirdiği aşılara ilişkin çalışmalarda ham verileri değerlendiren FDA’nın da bu aşıların kullanılmasına onay vermesi halinde, ABD’de öncelikli olarak belirlenen gruplar aşılanmaya başlanacak.

ABD Sağlık Bakanı: “Bağımsız kurumun aşıya verdiği onay Amerikalılar’a güven vermeli”

Sağlık Bakanı Alex Azar, Coronavirüsüne karşı aşı geliştirilmesi için başlatılan Işık Hızı Ötesi Operasyonu yetkilileriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

İngiltere’nin Pfizer’in geliştirdiği aşıya onay vermesine değinen Azar, şu değerlendirmeyi yaptı:

“FDA de incelemesini sürdürürken, bir başka bağımsız kurumun aşıya verdiği onay Amerikalılara böyle bir aşının kalitesi konusunda güven vermeli. Her şey yolunda giderse, bu ay içinde eyaletlere ilk aşı sevkiyatını yapabiliriz.”

Sağlık Bakanı, yeni yıldan önce 20 milyon kişiye yetecek dozda aşıyı eyaletlere göndermeye hazır olacaklarının mesajını verdi, bahar ayları itibariyle de isteyen herkesin aşıya erişiminin olmasını beklediklerini kaydetti.

ABD’de aşı dağıtım sürecini Savunma Bakanlığı ve Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) birlikte yürütüyor.

İlk aşamada 21 milyon sağlık çalışanı aşılanacak CDC danışma kurulunun bu hafta yaptığı toplantıda alınan karar uyarınca, ABD’de FDA onayının gelmesinin ardından ilk aşamada 21 milyon sağlık çalışanı ve 3 milyon bakım evi sakinleri aşılanacak.

İkinci aşamada da polis, itfaiye, okullar ile ulaşım, gıda ve tarım sektörü gibi zaruri alan ve sektörlerde çalışanlar aşılanacak. Üçüncü aşamada da yüksek risk grubunda olan yetişkinlerle, 65 yaş üstü nüfus aşılanacak.

Işık Hızı Ötesi Operasyonu Başdanışmanı Dr. Moncef Slaoui, Sağlık Bakanı Alex Azar ve diğer yetkililerle birlikte katıldığı basın toplantısında, "Şubat ayı sonunda 100 milyon kişiyi aşılamış olacağız. Bu da aşağı yukarı risk grubunda yer alanlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve zaruri alanlarda hizmet verenleri kapsıyor” dedi.

“Yeterli sayıda Amerikalı aşı yaptırırsa pandemi son bulabilir”

Hala çok sayıda Amerikalı’nın maske takılması ve kalabalık ortamlardan kaçınılması gibi en temel kurallara bile uymayı reddettiği bir dönemde, aşı bir hafta içinde 1 milyondan fazla kişinin hastalanmasına ve 10 bin kişinin de ölümüne yol açan pandeminin kontrol altına alınması açısından önem taşıyor.

Sağlık Bakanı Alex Azar, ancak yeterli sayıda Amerikalının aşı yaptırmayı tercih etmesi halinde pandeminin son bulacağına dikkati çekti.

Uzmanlar ve yetkililer aşıdan önce Amerika’yı karanlık bir kışın beklediği uyarısında bulunuyor. ABD’de yalnızca Kasım ayında görülen yeni vaka sayısı 4 milyondan fazla. Ekim ayında bu rakam 1,9 milyondu.

Hastaneler yeni mezunları işe alıyor, personeli emekliye ayrılmamaya iknaya çalışıyor

ABD’de hastanelerdeki doluluk oranı da sınıra dayandı

Associated Press'in sağlık personeliyle konuşarak hazırladığı habere göre, vaka sayısının getirdiği yükle boğuşan hastaneler, hemşire ve doktorları emekli olmamaları için ikna etmeye çalışıyor, yeni mezunları işe alıyor ve personel sorununu aşmak için astronomik ücretler teklif ediyor.

Wisconsin ve Nebraska gibi eyaletlerde valilik emekliye ayrılan hemşirelerin göreve dönmelerini kolaylaştıracak adımlar atıyor. Iowa eyaleti de yeni hemşireler için geçici acil durum lisansı verme uygulamasını başlatıyor.

Minnesota’daki bazı hastanelerse personel sıkıntısını aşabilmek için hemşirelik öğrencilerine kış dönemi staj imkanı veriyor.

Yeni hastalara yer açmak için bazı hastalar evlerine gönderiliyor

ABD’de virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bini aştı, toplam vaka sayısı da 13,8 milyonun üzerinde. Günde ortalama yeni vaka sayısı da 160 binden fazla.

Idaho’da bir hastane, hastaneden yeni hastalara yer açmak amacıyla bazı Corona hastalarını ipad, oksijen desteği ve kan basıncı ile oksijen takibi cihazlarıyla eve gönderiyor. Bilgisayar tabletleri hemşirelerin evlerine gönderilen hastaları takip etmelerini ve oksijen seviyelerini kontrol etmelerini sağlıyor.

“İnsanların maske takmayı reddetmelerinin bedelini sağlık çalışanları ödüyor”

Bazı hastaneler kafeteryaları, bekleme salonlarını ve hatta otoparkları bile hastane odasına dönüştürüyor. Bazı eyaletler sahra hastaneleri açıyor. Ancak bu çabalar da özellikle insanların virüse karşı temel önlemleri almadıkları kırsal kesimde hastanelerdeki personel eksikliğinin aşılmasını sağlamıyor.

Iowa Üniversitesinde görevli epidemiyolog Dr. Eli Perencevich, insanların maske takmayı reddetmelerinin bedelini sağlık çalışanlarının ödediğini söylüyor. Dr. Perencevich, “Herkesi savaşa göndermek gibi. Toplum olarak özgürlüğün gerçekten ne olduğuna ilişkin çılgınca bir fikre sahip olduğumuz için, sağlık sistemimizdeki herkesi harap etme kararı aldık” sözleriyle de temel önemlere uymayanları ve uymama gerekçelerini eleştirdi.