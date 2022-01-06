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İngiltere’nin önde gelen aşı uzmanı Pollard: 'Gezegeni altı ayda bir aşılayamayız'
AstraZeneca aşısının geliştiricilerinden ve İngiltere'nin önemli aşı uzmanlarından biri olan Sir Andrew Pollard güçlendirici dozlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Pollard, her altı ayda bir insanlara güçlendiriciler vermenin 'sürdürülemez' olduğunu ifade etti.
İngiltere’nin önde gelen aşı uzmanı Pollard: 'Gezegeni altı ayda bir aşılayamayız'
06 Ocak 2022 15:30 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Oxford Üniversitesi Pediatrik Enfeksiyon ve Bağışıklık Profesörü ve Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI) Başkanı Prof. Dr. Sir Andrew Pollard, dördüncü doz COVID-19 aşılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin ihtiyaç duyulduğuna dair daha fazla kanıt bulunana kadar dördüncü Covid aşılarını piyasaya sürmeye başlamaması gerektiğini iddia eden Sir Andrew Pollard, herkese altı ayda bir destekleyici aşı uygulanmasının da 'sürdürülebilir bir uygulama olmadığını' söyledi.

"Savunmasız kişilere öncelik verilmeli"

Güçlendirici dozların herkese değil, savunmasız kişilere uygulanması gerektiğini ifade eden Pollard, insanların üçüncü aşılarından sonraki birkaç ay boyunca güçlü antikorlara sahip olduklarının bilindiğini  ancak savunmasız olanlar için ek dozlara ihtiyaç duyup duymayacağını, ne zaman ve ne sıklıkla ihtiyaç duyacağını değerlendirmek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu da dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:

guclendirici doz asi dorduncu doz sir andrew pollard

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