İngiltere'nin sağlık çalışanlarından aldığı rekor otopark ücretleri duyanları şaşkına çevirdi!

Koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olan İngiltere'de, tepki çeken bir uygulama büyük ses getirdi. Pandemi süresince dünyanın her yerinde hayat kurtarmak için aylardır zorlu koşullar altında çalışan sağlık çalışanlarına İngiltere'de verilen değer, sektör çalışanları arasında oldukça tepki çekti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA REKOR OTOPARK ÜCRETİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) bünyesinde yer alan Epsom and St Helier Üniversite Hastaneleri, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarından yıllık 500 sterlin (yaklaşık 4 bin 900 lira) otopark ücreti talebinde bulundu.

Pandeminin başında, NHS tarafından verilen "sağlık çalışanlarından otopark vb. ücretlerin talep edilmemesi" sözüne rağmen, Ocak 2021 itibarıyla ücretlendirmeyi yeniden devreye sokan Epsom and St Helier Hastanesi yönetimi, eleştiri yağmuruna tutuldu.

"BÜYÜK HAKSIZLIK"

Hastane yönetimine tepki gösteren sağlık çalışanları, salgın süresince aralarında hemşire ve hasta bakıcılarının da olduğu arkadaşlarını koronavirüsten kaybettiklerini, buna rağmen görev başındayken kendilerinden otopark ücreti alınmasının büyük bir skandal olduğunu söyledi.