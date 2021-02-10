Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere'nin sağlık çalışanlarından aldığı rekor otopark ücretleri duyanları şaşkına çevirdi!
Mutasyona uğramış yeni tip koronavirüsle birlikte salgının her geçen gün kötüleştiği İngiltere’de sağlık çalışanlarına uygulanan politika, oldukça tepki çekti. Pandemi süresince dünya genelinde en büyük kayıpların verildiği kollardan biri olan ve başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede verdiği emekler nedeni ile baş tacı edilen sağlık çalışanlarına, İngiltere’deki hastanelerden rekor otopark ücreti alınmaya başlandı
İngiltere'nin sağlık çalışanlarından aldığı rekor otopark ücretleri duyanları şaşkına çevirdi!
10 Şubat 2021 16:05 - a Haber
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olan İngiltere'de, tepki çeken bir uygulama büyük ses getirdi. Pandemi süresince dünyanın her yerinde hayat kurtarmak için aylardır zorlu koşullar altında çalışan sağlık çalışanlarına İngiltere'de verilen değer, sektör çalışanları arasında oldukça tepki çekti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA REKOR OTOPARK ÜCRETİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) bünyesinde yer alan Epsom and St Helier Üniversite Hastaneleri, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarından yıllık 500 sterlin (yaklaşık 4 bin 900 lira) otopark ücreti talebinde bulundu.

Pandeminin başında, NHS tarafından verilen "sağlık çalışanlarından otopark vb. ücretlerin talep edilmemesi" sözüne rağmen, Ocak 2021 itibarıyla ücretlendirmeyi yeniden devreye sokan Epsom and St Helier Hastanesi yönetimi, eleştiri yağmuruna tutuldu.

"BÜYÜK HAKSIZLIK"

Hastane yönetimine tepki gösteren sağlık çalışanları, salgın süresince aralarında hemşire ve hasta bakıcılarının da olduğu arkadaşlarını koronavirüsten kaybettiklerini, buna rağmen görev başındayken kendilerinden otopark ücreti alınmasının büyük bir skandal olduğunu söyledi.

Görev başındayken hastane yönetiminden kendilerine yönelik hiçbir teşekkür mesajı gelmezken, bir de kendilerinden para talep edilmesi karşısında isyan eden sağlık çalışanları, bu uygulamanın haksızlık olduğuna vurgu yaptı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus pandemi saglik calisanlari nhs otopark ucreti

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.