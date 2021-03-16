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İran, 4'üncü yerli COVID-19 aşısını tanıttı
Sağlık Bakanı Nemeki, "İlk aşımız Küba'yla ortaklaşa ürettiğimiz Pasteur, ikincisi Bereket ve üçüncüsü Razi ve dördüncüsü de SPND'de üretilen (Fahra) oldu." dedi
İran, 4'üncü yerli COVID-19 aşısını tanıttı
16 Mart 2021 16:22 - AA
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İran'da yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen yerli aşı "Fahra"nın tanıtımı ve insan üzerindeki ilk denemesi yapıldı.

İran devlet televizyonuna göre, Savunma Bakanlığı bünyesinde COVID-19'a karşı üretilen yerli aşı "Fahra"nın tanıtımı için başkent Tahran'da aynı bakanlığa bağlı Savunma Araştırmaları ve İnovasyon Kurumu (SPND) yerleşkesinde tören düzenlendi.

Savunma Bakanı Emir Hatemi ve Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin katıldığı törende, aşının ilk dozu Kasım 2020'de Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade'nin oğlu Hani Fahrizade'ye yapıldı.

Aşıya Muhsin Fahrizade'nin anısına "Fahra" ismi verildiği belirtildi.

Törende konuşan Sağlık Bakanı Nemeki, "İlk aşımız Küba'yla ortaklaşa ürettiğimiz Pasteur, ikincisi Bereket ve üçüncüsü Razi ve dördüncüsü de SPND'de üretilen (Fahra) oldu. Yerli aşı çalışmalarımız hızla devam edecek." ifadelerini kullandı.

İran, yerli üretim "COVIRAN Bereket"i 29 Aralık 2020'de, "Razi Cov Pars"ı da 28 Şubat 2021'de insan üzerinde denediğini duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus fahra iran

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