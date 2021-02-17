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İran, AstraZeneca ile Covaxin'e acil kullanım onayı verdi
İran, COVID-19'a karşı geliştirilen İngiliz-İsveç üretimi AstraZeneca ile Hindistan'ın Bharat Biotech şirketinin Covaxin aşılarına acil kullanım izni verdi
İran, AstraZeneca ile Covaxin'e acil kullanım onayı verdi
17 Şubat 2021 16:33 - AA
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Fars Haber Ajansı'na göre, İran Sağlık Bakanlığına bağlı İlaç ve Malzemeler Genel Müdürü Haydar Muhammedi, Rus SputnikV aşısının ardından ülkede acil kullanım onayı alan COVID-19 aşılarına ilişkin bilgi verdi.

Muhammedi, "AstraZeneca ve Hindistan'ın Bharat aşıları dün Sağlık Bakanlığı tarafından acil kullanım izni aldı" dedi.

"AstraZeneca çok uluslu bir şirket"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, İngiliz ve ABD menşeli aşıları "güvenilmez" olduğu gerekçesiyle yasaklamasına işaret eden Muhammedi, "AstraZeneca, yalnızca İngiliz şirketi değil, çok uluslu bir şirkettir. Bu aşının bazı araştırmaları Oxford Üniversitesi tarafından yapıldı ve üretiminin bir kısmı da İsveç'te gerçekleştirildi" açıklamasını yaptı.

Aşı, Güney Kore ve Rusya'dan ithal edilecek

AstraZeneca aşısını İngiltere'den değil Güney Kore ve Rusya'dan ithal edeceklerini aktaran Muhammedi, aşıların kaç doz ithal edileceğinin ise henüz belli olmadığını söyledi.

İran, 26 Ocak'ta Rusya'nın Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği SputnikV aşısının ülkede onaylandığını duyurmuştu.

SputnikV aşıları 4 Şubat'ta İran'a gönderilmiş ve ülke genelindeki aşılama çalışmaları 9 Şubat'ta başlamıştı.

Anahtar Kelimeler:

iran saglik bakanligi rus sputnikv asisi covid-19

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