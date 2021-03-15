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İran, geliştirdiği yerli aşı COVIRAN Bereket'in insanlar üzerindeki son klinik denemelerine başladı
İran, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirdiği yerli aşı COVIRAN Bereket'in insanlar üzerindeki üçüncü ve nihai denemesini başlattı
İran, geliştirdiği yerli aşı COVIRAN Bereket'in insanlar üzerindeki son klinik denemelerine başladı
15 Mart 2021 14:58 - AA
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İran'da Bilim heyetinin katılımıyla başkent Tahran'da bir otelde düzenlenen programda 3. faz çalışmalarına geçilen yerli aşı 2 gönüllüye vuruldu.

Bilim heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir, yaptığı açıklamada, yerli aşı COVIRAN Bereket'in ikinci ve nihai nitelikteki üçüncü klinik denemesini birlikte yaptıklarını söyledi.

İlk denemede 56 kişiye uygulandığı belirtilen aşının son aşamada 20 bin gönüllüye vurulacağı ve ardından ayda 3 milyon doz üretiminin başlayacağı aktarıldı.

İran, ilk yerli aşısı COVIRAN Bereket'i 29 Aralık 2020'de ilk defa insan üzerinde test etmiş ve başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı. Bilim heyetinin başındaki Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir, aşının vurulduğu ilk gönüllü olmuştu.

İran, ikinci yerli aşı Razi Cov Pars'ın insan üzerindeki ilk denemesini ise 28 Şubat'ta gerçekleştirmiş ve ilk aşamada aşı 133 gönüllüye uygulanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

iran coviran bereket koronavirus

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