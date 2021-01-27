Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İran, Rusya'dan 2 milyon doz Sputnik V aşısı alacak
İran, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 2 milyon doz ithal edeceğini duyurdu
İran, Rusya'dan 2 milyon doz Sputnik V aşısı alacak
27 Ocak 2021 16:16 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, COVID-19'a karşı aşı temini çalışmaları kapsamında Rusya, Hindistan ve Çin ile görüşmelerin sürdürüldüğünü açıkladı.

Bu ülkelerde geliştirilen aşılardan sipariş vermek için yaklaşık 2 aydır görüşmeler yaptıklarını aktaran Vaizi, şunları söyledi:

"Ruslar ile müzakereler hızlandı ve onlar da aşıyla ilgili tüm belgeleri bir ay önce bize gönderdi. Belgeler, bilimsel heyet tarafından incelendi ve dün aşının ülkede kullanımı onaylandı."

Vaizi, Sputnik V aşısından satın almak için yapılacak anlaşmanın ön hazırlıklarının, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in dünkü Moskova ziyaretinde tamamlandığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Rusya'dan yaklaşık 2 milyon doz aşı siparişi için anlaşmanın bugün ya da yarın imzalanacağını umuyorum. Rus aşılarının ilk sevkiyatı 22 Behmen'den (10 Şubat) önce ülkeye ulaşacak." 

Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) bünyesinde geliştirilen aşıdan da 16,8 milyon doz sipariş verdiklerini hatırlatan Vaizi, ilk sevkiyatların bir an önce yapılması için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, COVID-19'a karşı aşılama çalışmalarına 21 Mart'a kadar başlamayı planladıklarını bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Zarif de dün Moskova ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği Sputnik V aşısının İran'da onaylandığını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:

iran covid-19 rusya sputnik vasisi covax

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.