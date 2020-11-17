Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İran Sağlık Bakanından COVID-19 yorumu: Kurtulmanın zor olduğu bir uçurum
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere riayet edilmemesi halinde virüs kaynaklı günlük can kayıplarının 1.000'i aşabileceği uyarısında bulundu. Nemeki, dört haneli rakamlar için "kurtulması zor bir uçurum" tanımlaması yaptı.
İran Sağlık Bakanından COVID-19 yorumu: Kurtulmanın zor olduğu bir uçurum
17 Kasım 2020 16:32 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İsfahan Sağlık Bilimleri Üniversitesi yetkilileriyle düzenlediği toplantı sırasında konuşan İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 salgınını kontrol altına alabilmek için açıklanan yeni kısıtlamaların hayati derecede önemli olduğunu belirtti. 

Kısıtlamaların ekonomiye etkisine dair endişelere işaret eden Nemeki, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından 14 Kasım'da açıklanan yeni kısıtlamalara uyulmasının önemini vurguladı ve şunları ekledi: 

"Hiçbir afetin, bir ülke ekonomisi için salgın döneminin uzamasından daha kötü olacağına inanmıyorum. Karantina tedbirleri insanların hastalığa yakalanmasından ve Allah korusun hastalık nedeniyle yaşamlarını kaybetmesinden daha iyidir.

İnsanlar bu kısıtlamalara uymazsa oyunu kaybeder ve 4 haneli günlük ölüm sayılarına ulaşırız. Ölümlerin 3 haneli sayılara ulaşacağını söylemiştim ancak kimse inanmadı. Dört haneli günlük ölüm sayıları, kurtulmanın zor olduğu bir uçuruma varacağımız anlamına gelir."

 

İran'da Kovid-19 nedeniyle vaka sayıları ve can kayıpları son haftalarda salgının başından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Ülkede virüs kaynaklı günlük can kaybı son günlerde 500 sınırına yaklaştı. Toplam ölüm sayısı ise 42 bini aşarken vaka sayısı 800 bine yaklaştı.

Vakalardaki artış üzerine 21 Kasım'dan itibaren 31 eyalet merkezinden 25'inde zorunlu nitelik taşımayan iş yerlerinin kapatılması ve şehirler arası seyahatlerin yasaklanması gibi bir dizi kısıtlamalar getirilmişti.

Anahtar Kelimeler:

isfahan saglik bilimleri universitesi iran saglik bakani said nemeki cumhurbaskani hasan ruhani kovid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.