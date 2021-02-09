İran'da Sputnik V aşısının yaygın kullanımına başlandı: İlk aşı Sağlık Bakanı Nemeki'nin oğluna yapıldı

İran, Rusya'dan satın aldığı Sputnik V aşısının ilk teslimatının ardından 635 hastanede bugün aşılamaya başladı.

Rus aşına karşı bazı kişilerce yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu göstermek isteyen Sağlık Bakanı Sait Nemeki, aşının ilk kendi oğlu üzerine test edilmesini istedi.

Aşılamada, önceliği sağlık çalışanları, yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlık personeline verildiği ifade edildi. Rusya ile 2 milyon doz Sputnik V aşısının alımı için anlaşma yapan İran’a, ilk teslimat geçen hafta ulaşmıştı. İranlı yetkililerin ayrıca Rus aşının İran’da ortak üretimi için Rus yetkililerle görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

İKİNCİ YEREL AŞI DA GELİŞTİRİLDİ

Ülkede 90 yıldır serum ve aşı üreten Razi kurumu tarafından geliştirilen Cov Pars'ın tanıtımı Elburz eyaletinin merkez şehri Kerec'de yapılmış, ikinci yerli aşısı Razi Cov Pars'ın kısa süre içinde insanlar üzerinde ilk denemesinin de yapılacağı belirtilmişti.

Razi Kurumu Başkanı Ali İshaki, yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştıkları aşıyı geliştirme aşamasında maymunlar üzerinde denediklerini ve olumlu neticeler aldıklarını söylemişti.