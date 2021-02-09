Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İran'da Sputnik V aşısının yaygın kullanımına başlandı: İlk aşı Sağlık Bakanı Nemeki'nin oğluna yapıldı
İran, Rusya'dan satın aldığı Sputnik V aşısının ilk teslimatının ardından 635 hastanede bugün aşılamaya başladı
İran'da Sputnik V aşısının yaygın kullanımına başlandı: İlk aşı Sağlık Bakanı Nemeki'nin oğluna yapıldı
09 Şubat 2021 17:34 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İran, Rusya'dan satın aldığı Sputnik V aşısının ilk teslimatının ardından 635 hastanede bugün aşılamaya başladı.

Rus aşına karşı bazı kişilerce yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu göstermek isteyen Sağlık Bakanı Sait Nemeki, aşının ilk kendi oğlu üzerine test edilmesini istedi.

Aşılamada, önceliği sağlık çalışanları, yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlık personeline verildiği ifade edildi. Rusya ile 2 milyon doz Sputnik V aşısının alımı için anlaşma yapan İran’a, ilk teslimat geçen hafta ulaşmıştı. İranlı yetkililerin ayrıca Rus aşının İran’da ortak üretimi için Rus yetkililerle görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

İKİNCİ YEREL AŞI DA GELİŞTİRİLDİ

Ülkede 90 yıldır serum ve aşı üreten Razi kurumu tarafından geliştirilen Cov Pars'ın tanıtımı Elburz eyaletinin merkez şehri Kerec'de yapılmış, ikinci yerli aşısı Razi Cov Pars'ın kısa süre içinde insanlar üzerinde ilk denemesinin de yapılacağı belirtilmişti.

Razi Kurumu Başkanı Ali İshaki, yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştıkları aşıyı geliştirme aşamasında maymunlar üzerinde denediklerini ve olumlu neticeler aldıklarını söylemişti.

Anahtar Kelimeler:

iran rusya sputnik v asisi cov pars razi kurumu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.