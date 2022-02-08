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İran'dan 5-11 yaş grubuna COVID-19 aşısı uygulanmasına onay
İran Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşılarının 5-11 yaş arasındaki çocuklara uygulanmasına izin verdi.
İran'dan 5-11 yaş grubuna COVID-19 aşısı uygulanmasına onay
08 Şubat 2022 13:37 - AA Ahmet Dursun
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Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Abbas Şirozhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5-11 yaş arası çocukların Sinofarm ve Pastocovac aşıları ile aşılanması onaylandı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 5-11 yaş arasına uygulanacak Kovid-19 aşılarının tamamen isteğe ve ebeveynlerin rızasına bağlı olduğu belirtildi.

İran'da Kovid-19 aşıları şu ana kadar 9-12 yaş ve üstüne uygulanıyordu. Ülkede 25 Ocak'ta Kovid-19 aşılarının 9-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanmasına başlanmıştı.

İran, aşılama sürecinde Sinopharm, Sputnik V ve AstraZeneca'nın yanı sıra yerli aşı COVIRAN Bereket ile Küba ile ortak geliştirdiği Pastocovac adlı aşıları kullanıyor.

Anahtar Kelimeler:

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