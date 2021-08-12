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İran'dan çarpıcı açıklama: Salgına ilişkin verileri Dünya Sağlık Örgütü’nden sakladık
İran Korona Virüs ile Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, korona virüs salgının başında hiçbir uluslararası yardımı kabul etmediklerini ve salgına ilişkin verileri Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) gizlediklerini ifade etti.
İran'dan çarpıcı açıklama: Salgına ilişkin verileri Dünya Sağlık Örgütü’nden sakladık
12 Ağustos 2021 09:38 - İHA
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İran Korona Virüs ile Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, ülkedeki korona virüs ile mücadeleye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İran devlet televizyonunun haberine göre Zali, salgın başlangıcından bu yana uluslararası hiçbir yardımı kabul etmediklerini belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü’nden uzmanlar İran’a geldiklerinde onlardan yararlanmak yerine kendi sağlık sistemimizi medyada övmelerini istedik. Biz, Dünya Sağlık Örgütü’nden salgına ilişkin verileri gizledik” dedi.

“Uluslararası yardımları havaalanlarından geri çevirdik”

Zali, Sınır Tanımayan Doktorlar ve diğer uluslararası yardımları havaalanlarından geri çevirdiklerini belirterek, “Virüse ilişkin çok fazla bilgiye sahip olmamamıza rağmen uluslararası uzmanlardan görüş almadık. Çin, neden bizim dostumuz olmasına rağmen yeterli aşıyı bizimle paylaşmadı” dedi.

“Salgında durumunuz daha da kötüleşecek”

İran’ı daha zor günlerin beklediği uyarısında bulunan Zali, “Önümüzdeki haftalar için çok daha acı haberlerimiz olacak ve salgında durumunuz daha da kötüleşecek. Salgının Delta mutasyonu Hindistan’da 3 ay sürdü. Onlar hızlı bir şekilde aşılamayı bitirdiler. İki katı fiyat olsa da korona virüs aşılarını ülkeye getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İran’da resmi verilere göre, toplam vaka sayısı 4 milyon 281 bin 217'ye, can kaybı ise 95 bin 647’ye yükseldi.

Anahtar Kelimeler:

iran dso koronavirus veri yardim ali riza zali

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