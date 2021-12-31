İsrail 4. doz Covid-19 aşısına onay veren ilk ülke oldu

İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının onayının ardından bağışıklık sistemi zayıf bireylerin 4. dozu almaya başlayacağı kaydedildi.
Tel Aviv'de bir sağlık kuruluşu, 27 Aralık'ta Kovid-19 aşısının 4. dozunun etkinliği üzerine test çalışmalarına başladığını duyurmuştu. Test kapsamında 150 sağlık çalışanı dahil 6 bin kişiye ek doz uygulanacağı belirtilmişti.
İsrail, Kovid-19'un yeni varyantı Omicron nedeniyle kasım sonundan itibaren yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.