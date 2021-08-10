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İsrail, aşı yaptıranlar ile yaptırmayanlar arasında görülen ağır vaka sayılarını karşılaştırdı: Fark büyük
Dünya bir buçuk yılı aşkın süredir corona virüsü (koronavirüs) ile mücadele ederken, aşılamanın artması Covid-19'a karşı savaşta umudu artırıyor. Aşı karşıtları ya da şüphecileri sadece Türkiye'de değil küresel ölçekte de kafa karıştırmaya devam ederken, dünyanın virüsten aşıyla kurtarabileceğini gösteren son haber İsrail'den geldi.
İsrail, aşı yaptıranlar ile yaptırmayanlar arasında görülen ağır vaka sayılarını karşılaştırdı: Fark büyük
10 Ağustos 2021 13:39 - Hürriyet
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Hürriyet'in haberine göre, İsrail Sağlık Bakanlığı'nın 8 Ağustos itibarıyla aktardığı verilerde, aşı olmayanlar ile aşı yaptıranlar arasında görülen "ağır vaka sayıları" kıyaslandı. İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre; Covid-19'a karşı iki doz aşı yaptıranların aşı olmayanlara göre hastalığı ağır geçirme ihtimali oldukça düşük.

60 yaş üstünde dramatik sonuç

Ağır vaka oranı 60 yaş üstü aşı yaptırmayanlar arasında 100 bin kişide 85.6 olarak kayıtlara girerken, bu oran iki doz aşısını olan 60 yaş üstü İsrail vatandaşlarında 16.3 oldu. Bu tablo, aşı olmayanların aşı olanlara göre Covid-19'u ağır geçirme olasılığının beş kat daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

60 yaş altı için tablo

60 yaş altı için ise durum şöyle: 100 bin kişi üzerinden yapılan hesapla aşı olmayanlarda ağır hastalık oranı 1.4, iki doz aşı yaptıranlarda ise 0.5.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; hastalığı ağır belirtilerle geçirme riski hem aşılılarda hem aşısızlarda yaşla birlikte artıyor. Fakat bu risk, aşısızlar arasında dramatik ölçüde artış gösteriyor.

60-69 yaş arası aşısızlarda ağır vaka 100 binde 43.4, iki doz aşı olanlarda ise 6.5 olarak tespit edildi.

70-79 yaş aralığında aşı olmayanlarda ağır vaka oranı 65, aşı yaptıranlarda ise 16 olarak saptandı. 80-89 yaş aralığında ise aşısızlarda bu oran 227.8, iki doz aşı yaptıranlarda ise 33.1 oldu.

Amerika'daki sonuçlar da aşının gerekliliğini ortaya koydu

Öte yandan, Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yayınladığı son verilere göre; ülkede Covid-19'a karşı tam olarak aşılanan insanların yüzde 99.99'dan fazlası corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılma ya da vefat gibi sonuçlarla karşılaşmadı.

2 Ağustos itibarıyla ABD'de 164 milyon kişi Covid-19'a karşı tam olarak aşılandı. Bunlardan yüzde 0.0001'inden azına karşılık gelen 1507 kişi Covid-19 nedeniyle vefat etti, yüzde 0.005'inden azına karşılık gelen 7101 kişi de hastaneye kaldırıldı.

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