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İsrail cezaevlerinde alıkonulan Filistinli tutukluların çoğu COVID-19'a karşı aşılandı
İsrail cezaevlerinde bulunan 4 bin 400’den fazla Filistinli tutuklunun büyük çoğunluğuna yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı yapıldı
İsrail cezaevlerinde alıkonulan Filistinli tutukluların çoğu COVID-19'a karşı aşılandı
12 Şubat 2021 08:47 - AA
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Filistin Esirler Cemiyetinin Basın Sorumlusu Emani Sarahne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli tutukluların aşılanma sürecine ilişkin bilgi verdi.

Sarahne, İsrail cezaevlerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin yüzde 80’den fazlasına ocak ayının ortalarından bu yana ilk doz COVID-19 aşısı vurulduğunu belirtti.

Bazı tutukluların sağlık sorunları nedeni ile aşılanmadığına, bir kısmının da kişisel çekincelerle aşı olmak istemediğine dikkati çeken Sarahne, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veya Uluslararası Kızılhaç Örgütü gibi üçüncü bir tarafın aşılama sürecine gözlemcilik yapmaması nedeni ile tutukluların tereddüt ettiğini söyledi.

İsrail’in güneyindeki Ramon ve kuzeyindeki Gilboa cezaevlerinde bulunan bini aşkın Filistinli tutuklunun ise bugün itibarıyla ikinci doz Kovid-19 aşısı yaptırdığını aktaran Sarahne, daha önce aşı yaptırmayan bazı tutukluların da ikna olduğunu vurguladı.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana, 27 Aralık 2020'de, cezaevlerindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına COVID-19 aşısı yapılmaması yönünde talimat vermiş, ancak Filistin yönetimi başta olmak üzere uluslararası toplumdan gelen tepkiler üzerine tutuklulara aşı yapılmaya başlanmıştı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450’si "idari tutuklu" olmak üzere 4 bin 400'den fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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